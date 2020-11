d’Arienzo: “Caro Raffaele, Monte Sant’Angelo è orgogliosa di te”

Monte Sant’Angelo, 19 novembre 2020. “Il nostro caro amico e concittadino Raffaele Piemontese sarà il nuovo Vicepresidente della Regione Puglia, nonché assessore al bilancio e alle infrastrutture. Una notizia che ci riempie di orgoglio, per uno dei figli di questa terra che arriva ad una carica così prestigiosa. Raffaele, come noi, ama il suo territorio. Lo ha dimostrato negli ultimi 5 anni, 5 anni di buon governo che hanno visto mettere in campo dalla Regione importanti progetti per la nostra città, per il Gargano e per la provincia intera. Insieme abbiamo lavorato per lo sviluppo e riqualificazione di questa meravigliosa città ottenendo grandi risultati. E tanto ancora c’è da fare… Grande e forte è stata, infatti, la risposta tributata da Monte Sant’Angelo e dalla provincia intera, simbolo di riconoscimento e profonda stima per Raffaele e per il lavoro svolto da lui e dal caro Michele Emiliano. Monte Sant’Angelo è orgogliosa del Vicepresidente della Regione Puglia. Caro Raffaele, Monte Sant’Angelo è orgogliosa di te”. Lo scrive in una nota il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.