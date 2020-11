Casa Sollievo, Covid: “Morto Domenico, aveva solo 44 anni”

San Giovanni Rotondo, 19/11/2020 – “Non ce l’abbiamo fatta. Questo maledetto virus ha tolto la vita a Domenico, il sorriso a tutti noi. Non so cosa diventeremo alla fine di tutto questo, oggi siamo tristi e rabbiosi, stateci alla larga. Avessi saputo, ti avrei chiuso io stesso in casa fino a che tutto non fosse passato. E ora che mi resterà, un pensiero quando aprirò l’ennesima birra. Se ne va un ragazzo di 44 anni, davvero troppo pochi. Voi, lì fuori, state attenti. Portate rispetto a questa giovane vita. Costituiamo la banca di plasma, chiamiamola la banca de Zi Domenico. Ciao Domé“. Lo riporta il gruppo Facebook “Cchiù fa notte e cchiù fa forte”. Solo poche ore prima lo stesso gruppo aveva lanciato un appello per la donazione di plasma per Domenico.