“Federazione tra UDC e Nuova Voce” di Foggia

Foggia, 19 novembre 2020. L’Unione di Centro Foggia nella persona del coordinatore Provinciale Francesco D’Innocenzio e il Movimento Nuova Voce nella persona del presidente Alfonso Fiore, hanno deciso di costituire una federazione tra le parti.

Questa collaborazione prende spunto dalla citazione di un famoso sociologo e filosofo “oggi per avere un vero cambiamento non basta più denunciare.

Serve enunciare una nuova via “lo scopo è quello di intraprendere una nuova via fatta di persone che credono ancora nella solidarietà e nei legami sociali, che vogliono rimettere al centro la vera politica, quella vera, fatta dalla gente e per la gente , basato sul confronto libero e costruttivo ridando voce ai più deboli.

La federazione è aperta a tutte le persone , partiti e movimenti che abbiano a cuore la

propria città e l’intento di migliorarla portandola di nuovo Alla luce”.

Francesco D’Innocenzio – Alfonso Fiore (nota stampa)