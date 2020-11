Foggia. Lunghe file per i tamponi in via Manfredonia. LE IMMAGINI

(statoquotidiano, ore 14:44). Foggia, 19 novembre 2020. Lunghe file stamani per accedere al “drive through” installato presso la sede di Foggia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, in via Manfredonia.

“La struttura nasce dalla collaborazione tra Protezione Civile Regionale, Asl di Foggia, Marina Militare e l’IZS di Puglia e Basilicata. Lo scopo è quello di incrementare il numero dei tamponi e di ridurre i tempi di risposta. Infatti, i tamponi eseguiti nel “drive through” collocato nella sede dell’Istituto di via Manfredonia, saranno analizzati presso il laboratorio Covid19 dello stesso Zooprofilattico.”

fotogallery enzo maizzi