Lopalco replica a Gemmato: “Assunzioni per contact tracing effettuate”

Bari, 19 novembre 2020. “Comunico al coordinatore di FdI Puglia on. Gemmato che, contrariamente a quanto da lui dichiarato, le assunzioni del personale per effettuare il contact tracing sono state regolarmente effettuate. I contratti di medici, infermieri, tecnici e amministrativi sono stati già sottoscritti, il personale selezionato è stato assunto e ha anche già effettuato le visite mediche, incluso il tampone, propedeutiche all’attività da svolgere. E questo nonostante molti dei nominativi selezionati, messi a disposizione dalla protezione civile nazionale, non fossero disponibili ad entrare in servizio pur comparendo nell’elenco”.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche della Salute Pier Luigi Lopalco in risposta al comunicato dell’on. Marcello Gemmato.

“Nel dettaglio sono già stati assunti 61 sanitari (di cui 38 medici), 21 amministrativi e sono in corso le procedure per individuare il restante personale disponibile a prendere servizio sino al raggiungimento del numero massimo di 100 sanitari e 33 amministrativi”.