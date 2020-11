Manfredonia, Casa di cura San Michele: “Tampone rapido, basta una mail”

Manfredonia, 19 novembre 2020. A partire da lunedì 23 novembre, presso la Casa di Cura San Michele, sarà possibile eseguire il tampone rapido antigenico per Covid-19. Il tampone potrà essere eseguito ogni giorno dal lunedi al sabato, dalle 08.30 alle 09.30 previa prenotazione.

Per prenotare sarà obbligatorio inviare una richiesta via mail a tamponi.sanmichele@gmail.com .

Nel giro di 12 ore si riceverà una risposta via mail dove verrà comunicato il giorno e l’orario per eseguire il tampone. Non si accettano prenotazioni telefoniche. (nota stampa)