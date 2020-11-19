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Manfredonia, Covid: ASE, igienizzazione delle strade: calendario e zone
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Avviso alla cittadinanza

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Manfredonia, 19/11/2020 – AVVISO ALLA CITTADINANZA: SI RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA CHE, NELL’AMBITO DEI PREVISTI SERVIZI DI PULIZIA DELLE PUBBLICHE STRADE, VIE, PIAZZE, L’A.S.E. S.P.A. PROVVEDERA’ AD EFFETTUARE MIRATE ATTIVITA’ DI IGIENIZZAZIONE, CON L’USO DI PRODOTTI SPECIFICI.

LE OPERAZIONI DI IGIENIZZAZIONE SARANNO EFFETTUATE COME DA CALENDARIO
SOTTORIPORTATO:
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2020, A PARTIRE DALLE ORE 03:00:VIALE DI VITTORIO (DA
COMMISSARIATO DI P.S.)-PIAZZA MARCONI-LUNGOMARE N. SAURO-VIALE MIRAMARE
(FINO A CALA DELLE SIRENE)-VIA DELLA CROCE;
MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2020, A PARTIRE DALLE ORE 03:00:VIA SEMINARIO-VIA
TRIBUNA-VIA GARGANO-VIA SAN LORENZO-CORSO ROMA-ZONE C/8-C/9-C/10-C/11;
MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 2020, A PARTIRE DALLE ORE 03:00:VIA SCALORIA-VIA
DELLE ANTICHE MURA-VIA G.T. GIORDANI-VIA PULSANO-VIA GALILEI (DA VIA
PULSANO A VIA O. SOLOMONE)-VIA DEI VENEZIANI-VIA D. ALIGHIERI-QUARTIERE
ACQUA DI CRISTO;
GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2020, A PARTIRE DALLE ORE 03:00: 1° PIANO DI ZONA-VIA
DELLE MORE-ZONE C/12-C/13-VIA DEI MANDORLI-VIA DELLE MARGHERITE-VIA P.
RUCHER-VIA GEN. AZZARONE-2° PIANO DI ZONA-ZONA D/32-VIA SANTA RESTITUTA-VIA
CAVOLECCHIA-VIA COZZOLETE-VIA HERMADA-VIA BARLETTA;
VENERDI’ 27 NOVEMBRE 2020, A PARTIRE DALLE ORE 03:00: COMPARTI CA1-CA2-
CA3-CA4-CA5-CA6-CA7-CA8-CA9-CB3-CB4-SAN SALVATORE (FRAZIONE MONTAGNA);
SABATO’ 28 NOVEMBRE 2020, A PARTIRE DALLE ORE 03:00 : VIALE KENNEDYLUNGOMARE DEL SOLE (FINO AL LIDO CAPOLINEA)-VIALE DEI PINI-VIALE DEGLI
EUCALIPTI-CENTRO DI SIPONTO-BORGO MEZZANONE-SCIALE DELLE RONDINELLE–
SCIALE DEGLI ZINGARI–VILLAGGIO LA BUSSOLA-SCALO DEI SARACENI – IPPOCAMPO.
LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE.

ULTERIORI AZIONI ED ATTIVITA’ SARANNO PREVENTIVAMENTE COMUNICATE ALLA
CITTADINANZA.

L’AMMINISTRATORE UNICO A.S.E. S.P.A.
GEOM. FRANCESCO BARBONE

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  4. Vabbè, tanto a quell’ora, in teoria, non dovrebbe esserci nessuno in giro, essendo attivo il coprifuoco fino alle 5

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