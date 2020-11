Manfredonia, ufficiale: “Drive through: finalmente partito” (FOTO VIDEO)

(statoquotidiano, ore 16:45). Manfredonia, 19 novembre 2020. Nella giornata di ieri, StatoQuotidiano in esclusiva, aveva informato la città dell’imminente partenza del Drive Through a Manfredonia, struttura organizzata dall’Asl e Protezione Civile, deputata alla somministrazione di tamponi oro faringei, deputati alla verifica della positività al Covid 19.

Le aspettative, questa volta, non sono andate deluse. Questa mattina presso presso il detto Drive Through, posto sul Lungomare del Sole a Manfredonia e specificatamente nel parcheggio retrostante il centro Andrea Cesarano, sono stati effettuati 100 tamponi ad altrettante persone che sono state invitate dal ASL a presentarsi.

I risultati si avranno tra le 36 e 72 ore al massimo, mediante l’accesso sul sito ASL ed inserimento della proprie credenziali collegate al tampone. Grande soddisfazione per gli utenti, non più obbligati a recarsi a San Marco in Lamis. Le operazioni verranno intensificate e continueranno anche nei prossimi giorni, con la speranza di “scovare” i positivi ed arginare la criticità che contraddistingue da giorni la nostra provincia con la inquietante possibilità che possa diventare zona rossa molto presto se il trend non dovesse cambiare.

A cura di Antonio Castriotta