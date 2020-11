Piemontese felice “La scelta di Michele è un atto di fiducia”

La sua scelta di affiancarlo come vicepresidente è un atto di fiducia di particolare valore e significato, per un uomo politico dalle forti relazioni popolari e istituzionali come è il presidente Emiliano.

Lascio la delega alle Politiche giovanili, con cui ho potuto sperimentarmi nell’ideazione e nel lancio di “PIN – Pugliesi Innovativi” che tanto successo ha avuto e tante energie giovanili ha liberato, consentendo di creare imprese con cui mille ragazzi pugliesi, oggi, lavorano con la propria idea.

Proprio l’esperienza fatta con le politiche giovanili, dove più urgente si avverte lo slancio verso il futuro, raccolgo oggi per alzare la sfida a un livello più ambizioso per me e per tutta la Puglia.