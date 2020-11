Puglia, le tariffe per test molecolari e antigenici Covid 19

Bari, 19 novembre 2020. La Giunta regionale ha ratificato le misure urgenti con oggetto l’emergenza Covid 19. In particolare quelle che riguardano l’esecuzione dei test molecolari e antigenici. Provvedimento che tiene conto delle quattordici circolari e linee guida approvate da Ministeri e altre entità statali, nonché le ipotesi di accordi collettivi nazionali di lavoro per la disciplina dei rapporti con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta “… per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e prevenzione di Sars-Cov-2 sottoscritta il 27-28 ottobre 2020”.

In ambito nazionale – rilevano presidente e assessori regionali pugliesi- non esiste ancora una codifica dei test(molecolari e antigenici) e nemmeno la definizione della relativa tariffa. “Allo stato attuale – si legge nel documento – risulta difficilmente determinabile una tariffa minima basata sulla rilevazione diretta del costo pieno per l’erogazione dei test in considerazione della recentissima introduzione”.

Le altre Regioni italiche, in assenza di indicazioni nazionali e analisi dei costi inerenti le diverse attrezzature metodiche e materiali utilizzati, praticherebbero disposizioni e tariffe con criteri diversi. L’Università Cattolica Sacro Cuore alta scuola di economia e management di sistemi sanitari ha attivato un sistema con confronto dell’andamento della diffusione di Sars-Cov-2 e tra le varie analisi è stata condotta quella riguardante gli impatti economici considerando, tra l’altro, il prezzo medio di esecuzione dei test molecolari (tampone) definito in 35 euro (raccolta campione, test comprensivo di reagenti, refertazione, costi organizzativi).

Pertanto i vertici della Regione Puglia deliberano che i laboratori pubblici e privati ammessi a far parte della rete regionale sono autorizzati a svolgere “la messa in opera strumentale(mediante utilizzo di Poct) di test antigenici rapidi anche su richiesta di soggetti privati per esigenze non correlate a motivazioni cliniche o di salute pubblica”.

Quindi viene stabilito che i test sono codificati, aggiornando con determinazione dirigenziale delle competenti Sezioni degli Uffici regionali, tramite il nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale con la prestazione: a) test antigenici (Rapid diagnostic test-tampone naso-oro-faringeo)a lettura manuale; b) test antigenici (Rapid diagnostic test a lettura facilitata).

Per entrambe le prestazioni il valore da tariffario onnicomprensivo è pari a 25 euro Iva compresa. La spesa totale della prestazione “ Ricerca Rna Coronavirus Sars Cov 2(Covid 19) codice 91.12.06 comprensivo di esecuzione di test diagnostico completo(estrazione e amplificazione attraverso real time) è fissata in 60 euro Iva compresa.

Il costo di test molecolari e test antigenici per motivi non sanitari sono a totale carico del richiedente, senza oneri per il sistema sanitario nazionale e regionale.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 19 novembre 2020.