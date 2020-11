Rivestimenti per cucina, come creare un vero focolaio domestico

La cucina è uno degli ambienti più importanti della nostra casa, forse la stanza in cui si trascorre più tempo durante il giorno, non solo per la preparazione dei pasti, ma anche per momenti di condivisione e di familiarità. Ed è anche il luogo che può raccontare molto di noi, delle nostre passioni e del nostro gusto, motivo per cui bisogna valutare con cura gli interventi di ristrutturazione per allestire una cucina che ci rappresenti e sia davvero il cuore pulsante della nostra abitazione.

Il cuore pulsante della casa

La vera vita casalinga si svolge in cucina, che i lavori devono quindi rendere a nostra immagine e somiglianza, rispondendo sia alle esigenze estetiche che a quelle di funzionalità: è per questo che negli ultimi anni il mercato di prodotti per l’arredamento di questo ambiente ha compiuto passi da gigante, proponendo soluzioni sempre più avanzate per accompagnare le crescenti richieste ed esigenze di chi sta ristrutturando casa.

La tendenza è largamente diffusa e anche uno dei leader italiani del settore come Iperceramica.it ce ne dà dimostrazione: sia sul sito che nei punti vendita localizzati in tutto il Paese (con ben 5 distribuiti sul territorio pugliese) i clienti hanno a disposizione un ampio catalogo di prodotti per rivestire la cucina, insieme a tante altre soluzioni dedicate per rendere perfetto il “focolaio” domestico.

Rivestimenti per cucina, le proposte del mercato

L’operazione più delicata è probabilmente rivestire le pareti della cucina, un intervento cruciale per proteggere al meglio le zone in muratura ma anche per decorare la stanza, rendendola più curata e personalizzata.

Oggi in commercio ci sono numerose tipologie di rivestimenti, dalle classiche piastrelle in ceramica a quelle in vernici idrorepellenti, passando per pannelli in resina, carta da parati in fibra di vetro e, soprattutto, mattonelle e cementine in gres porcellanato, che possono essere declinate in base allo stile della casa e al look degli arredi, dando vita a soluzioni ideali per ogni stile, vintage, moderne, shabby chic o minimaliste.

Gres porcellanato, la moderna ceramica

Il materiale che sta conquistando sempre più consensi è proprio il gres porcellanato, che addirittura viene definito la “ceramica del futuro” e mette insieme caratteristiche di grande praticità a effetti estetici di qualità: in linea di massima, le creazioni in gres porcellanato sono impermeabili, resistenti agli urti, inalterabili al calore e inattaccabili da acidi e solventi, e quindi non subisce effetti negativi da calore, luce né prodotti chimici per la pulizia.

Le notevoli prestazioni tecniche si accompagnano a finiture che hanno poco da invidiare a quelle delle ceramiche di una volta, grazie a un’estrema cura nel design che rende le soluzioni in gres porcellanato perfette per decorare e proteggere le pareti della cucina, proponendo una rivisitazione più moderna delle vecchie mattonelle per cucina del Novecento.

Le proposte di IperCeramica

Proprio le piastrelle decorate con effetto cementina sono tra le soluzioni maggiormente tornate di moda, utilizzate non solo in ambienti domestici, ma anche in spazi commerciali come caffè, ristoranti e negozi di tendenza. Come dicevamo, sono una rivisitazione delle tradizionali piastrelle in pasta di cemento, diffuse alla fine dell’Ottocento, che rielaborano le “antiche” grafiche in chiave moderna.

Ad esempio, la linea Quilt con decoro Sand di Iperceramica prevede ben 14 soggetti astratti, con forme geometriche, trame ondulate e disegni floreali, che permettono di creare un effetto dinamico e molto attuale con varie opzioni di composizione.

Hanno invece un look che mescola modernità e richiami retrò le mattonelle da cucina Bon Ton Croquis, con il loro intreccio bordeaux e azzurro che si adatta a ogni ambiente e permette di giocare con un effetto optical. (nota stampa)