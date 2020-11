Stupefacenti: reati in lieve calo nel 2019

Sono in leggera diminuzione, sul territorio nazionale, i reati riguardanti il mondo degli stupefacenti: è questo ciò che è emerge dalle statistiche pubblicate dall’Istat, Istituto nazionale di statistica.

Nel sito Internet ufficiale dell’ente, nello specifico a questo link, è possibile visionare il numero di reati di tale tipologia che si sono consumati in Italia negli ultimi anni e proprio negli ultimi giorni l’istituto statistico ha reso noti i dati riguardanti il 2019.

Come accennato, in tale anno si è riscontrata una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente, tuttavia è evidente il fatto che la strada da percorrere sia ancora lunga: visionando i dati Istat, infatti, si nota come nel quadriennio precedente le statistiche riguardanti questi reati siano cresciute in modo costante.

I dati di Istat relativi agli ultimi 5 anni

Nel 2015, in Italia, sono stati riscontrati 32.615 reati nella categoria che Istat denomina “normativa sugli stupefacenti“, cifra che l’anno seguente è cresciuta toccando quota 36.133.

Nel 2017 tali reati sono stati 39.592, mentre nel 2018 è stata superata la soglia di 40.000, con 40.371 casi.

Nel 2019, appunto, è giunta la tanto attesa inversione di tendenza, dal momento che si sono avuti 39.290 reati di questo tipo; sicuramente il “segno meno” rispetto all’anno precedente è un qualcosa che merita di essere sottolineato, ma dinanzi alla crescita esponenziale avutasi negli anni precedenti, risulta piuttosto palese che si debba ancora migliorare di molto.

Un problema sociale da affrontare da più fronti

Non è semplice sbilanciarsi su quali possano essere le soluzioni ad un problema di questo tipo: è evidente che ciò che ruota attorno al mondo degli stupefacenti abbia a che fare con il mondo della giustizia, trattandosi di azioni illegali, ma ovviamente la tematica ha anche una natura sociale.

Per fare in modo che questo numero diminuisca in modo consistente negli anni a venire, dunque, è senz’altro necessario un lavoro poliedrico che coinvolga molteplici attori.

Sicuramente le azioni di polizia, quindi i controlli del territorio come anche gli arresti e le sanzioni, giocano un ruolo fondamentale, sia nell’ottica punitiva che come deterrente, ma per ottenere risultati realmente importanti devono essere curati anche altri aspetti come possono essere ad esempio quelli relativi all’educazione.

Affrontare quest’argomento nelle scuole, per quanto possa essere spinoso, può senz’altro essere utile e può rendere chiaro a giovani e giovanissimi quale sia il pericolo legato all’assunzione di droghe di qualunque tipologia, anche delle cosiddette droghe leggere, non meno importante è, ovviamente, anche il ruolo delle famiglie.

A livello generale, ad ogni modo, anche l’informazione su tale tematica ha la sua importanza: tantissime persone adulte, infatti, non sanno cosa siano realmente le sostanze stupefacenti, quali principi attivi contengono e quali effetti possono comportare sia nel breve che nel lungo periodo.

Fornire delle informazioni chiare, anche a livello di comunicazione pubblica, non può che essere utile per combattere questo male sociale che non di rado, purtroppo, miete numerose vittime.

Che cos’è la cannabis legale?

Negli ultimi tempi, ad esempio, si sta parlando sempre più spesso di cannabis legale e di prodotti analoghi che possono essere reperiti facilmente anche online su siti Internet specializzati come Prodotti-Cannabis.it, ma cosa c’è da sapere a riguardo?

La cannabis venduta tramite canali legali, come anche prodotti similari quali l’olio CBD, è sempre una sostanza priva di effetti psicotropi: affinché tali prodotti possano essere commerciati e consumati liberamente, infatti, devono rispondere a determinati requisiti, ovvero devono presentare livelli di THC inferiori a determinate soglie al di sotto delle quali vengono esclusi tutti gli effetti tipici degli stupefacenti, proprio per questo motivo, quindi, la legge li considera legali.

Alla luce di questo, quindi, è evidente il fatto che qualsiasi sostanza che viene acquistata tramite canali illegali è altrettanto illegale e, di conseguenza, anche pericolosa per la salute. (Nota stampa)