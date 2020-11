Vieste, arrivato il “Drive Trhough” alla “Coppitella” (foto)

Vieste, 19 novembre 2020. “Così come aveva espressamente richiesto il nostro sindaco, Giuseppe Nobiletti, è arrivata questa mattina a Vieste una postazione “Drive Trhough” (nella foto il momento dell’arrivo del Tir alla “Coppitella”), utile per i cittadini che necessitano di effettuare il tampone rino-faringeo con rapidità e sicurezza senza scendere dall’auto”.

La postazione, inviata dall’Asl Foggia e organizzata per il tramite della Protezione Civile della Regione Puglia, è allocato nello spiazzo del Punto di Primo Intervento della “Coppitella”, sarà attiva già nelle prossime ore, agevolando, così, i cittadini a fruire di un servizio nella loro area di afferenza distrettuale, senza dover essere costretti ad affrontare viaggi verso altre città. Il “Drive Through” è il test che prevede la realizzazione di un vero e proprio tampone rino-faringeo sulle persone che devono essere sottoposte a tale esame. Una metodologia che consente di ampliare lo screening, dare una risposta ai cittadini che hanno avuto contati con persone risultate positive e, non ultimo, di accertare la guarigione delle persone contagiate.

Il tampone vene eseguito su gruppi di persone invitate telefonicamente e/o con mail dal Dipartimento di Sanità Pubblica a presentarsi in automobile presso il PPTA, dove sarà fatto il tampone senza far scendere dall’auto le persone all’interno della camera calda. Il tutto in maniera sicura e veloce. Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal sindaco, Giuseppe Nobiletti, il quale ha sostenuto che “sia il servizio “Drive Through, sia quello riguardante i tamponi veloci, che siamo riusciti ad ottenere per Vieste, consentiranno a tutti i cittadini di affrontare con più tranquillità e sicurezza il grave momento che tutti stiamo attraversando”. (Nota stampa, Vieste sei tu)