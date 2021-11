E’ l’ora del nuovo sindaco di Manfredonia. La situazione a 36 ore dal voto

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 19 novembre 2021. Lunedì mattina Manfredonia avrà il suo nuovo sindaco. 30 mesi: questo il tempo passato dalle dimissioni (21 maggio 2019) dell’ex primo cittadino Angelo Riccardi, della coalizione di centrosinistra, 25 (22 ottobre 2019) i mesi passati invece dall’applicazione della misura prevista dall’art.143 del D. Lgs. n.267/2000, vale a dire lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità, con conseguente gestione del Comune alla Commissione straordinaria.

Il 21 novembre 2021 è il giorno del ballottaggio, tra la coalizione di centrosinistra guidata da Gaetano Prencipe, e quella del candidato del centrodestra, Gianni Rotice, per delineare il nuovo Consiglio e la relativa Giunta comunale.

Coalizione centrodestra – candidato a sindaco Gianni Rotice (Maggioranza)

I RISULTATI DEL PRIMO TURNO (fonte: foggiatoday).

All’esito dello scrutinio delle 59 sezioni, il candidato del centrosinistra (Rete Civica Democratica e Popolare – Progressisti DEM, Manfredonia Civica, Molo 21, Progetto Popolare, Movimento E.S.T.), Gaetano Prencipe ha prevalso sul candidato del centrodestra Gianni Rotice di 103 voti. 26,24% la percentuale per la coalizione del centrosinistra, pari a 7529 preferenze. Per Rotice 25,89%, pari a 7426 preferenze.

Terzo il candidato della coalizione M5s 2050 (La Mia Città, Movimento 5 Stelle, Città Protagonista, E885, Manfredonia Ri-Nasce) Raffaele Fatone: 5495 preferenze, pari al 19,15%.

Quarta Giulia Fresca con 4882 voti (17,02%). Maria Teresa Valente, candidata di Con Emiliano e sostenuta dall’ex sindaco Riccardi, ha ottenuto 6,57% (1885 voti); per Tommaso Rinaldi, candidato di Azione, 1471 voti (5,13%).

Prima lista per il primo turno a Manfredonia: Forza Italia con 3023 voti (l’11,03%), dunque Strada Facendo, civica di Gianni Rotice (2989 voti – 10,90%). Quindi: Progressisti Dem a sostegno di Gaetano Prencipe (2613 voti, 9,53%). Seguono altre liste a sostegno del candidato del centrosinistra: Progetto Popolare (2354 voti, 8,59%) e Molo 21 (1998 preferenze, 7,29%).

Per il Movimento 5 Stelle: 1978 voti, 7,21%. Quindi Agiamo, movimento di Antonio Tasso, con 1895 voti (6,91%). Con Manfredonia: 1595 voti (5,82%), segue Azione con 1346 voti (4,91%).

Città Protagonista, civica a sostegno di Raffaele Fatone: 4,35% – 1192 voti, civica della stessa coalizione E885: 3,63% – 995 voti). Movimento E.s.t a sostegno di Prencipe: 3,58% – 982 preferenze; Manfredonia Nuova, a sostegno di Giulia Fresca, poco oltre il 3% con 824 preferenze.

Non hanno superato il 3% le liste Sipontum, Fratelli d’Italia, Io voto Gianni, La mia Città, Manfredonia civica, Manfredonia Democratica e Unione di Centro.

Per il primo turno delle Amministrative di Manfredonia, domenica 7 novembre, avevano votato 29753 elettori, pari al 61,10% degli aventi diritto al voto.

Quali ad oggi le posizioni delle altre liste, e dunque coalizioni, presentatesi per il primo turno delle Amministrative 2021 di Manfredonia?

Coalizione di Centrosinistra – Rete Civica Democratica e Popolare – Progressisti DEM, Manfredonia Civica, Molo 21, Progetto Popolare, Movimento E.S.T.: a sostegno di Gaetano Prencipe.

Coalizione Centrodestra – “Strada Facendo” e “Io Voto Gianni” che compongono la coalizione in cui vi sono anche Forza Italia, Fratelli d’Italia e Unione di Centro: a sostegno di Gianni Rotice.

Coalizione Manfredonia 2050 – Movimento 5 Stelle: Il candidato della coalizione Manfredonia 2050, Raffaele Fatone, parlando a titolo personale e del M5s locale ha ribadito “con la stessa correttezza con la quale” ha “condotto la campagna elettorale, che la nostra scelta finale è di NON appoggiare né l’uno, né l’altro candidato sindaco“. “Con la stessa logica, continuo a rifiutarmi di voler influenzare il voto sperando di non leggere ulteriori illazioni. Auspicandomi che in questa fase finale si parli di temi, rinnovo l’invito a votare secondo coscienza”.

La Mia Città – Città Protagonista – E885 –Manfredonia Ri-Nasce: a sostegno di Gianni Rotice.

Coalizione P.E.R. la città: candidato a sindaco Giulia Fresca. Situazione paradossale per quanto riguarda il candidato a sindaco della citata coalizione. Giulia Fresca ha incontrato sia il candidato del centrodestra che del centrosinistra, per poi dichiarare la propria “totale estraneità a qualunque iniziativa personale o associativa. La coerenza non é una opinione a ‘corrente alternata’ – ha detto la Fresca – e stante la liberta di voto ‘personale’, oggi più che mai, siamo chiamati a dare prova di responsabilità di fronte alla città e soprattutto al nostri elettori, mettendo da parte aspirazioni personali, dirette e indirette”. Quindi, dovrebbe essere neutrale ed entrare nel nuovo consiglio comunale come consigliera di opposizione, rifiutando qualsiasi incarico assessorile, come dalla stessa dichiarato.

Per quanto riguardo AGIAMO, numerose le voci e le ipotesi, in primis di un possibile sostegno a Gaetano Prencipe, oggi la smentita: “ribadiamo la nostra posizione, nota a tutti da tempo, di ASSOLUTA NEUTRALITA’ in questo turno di ballottaggio rispetto ai due contendenti – quindi nessuna indicazione di voto e nessun DELIRANTE accordo di alcun genere – e che NULLA E’ CAMBIATO, rispetto alla propria presenza nella coalizione “Progetto P.E.R. la Città”, nella quale rappresenta la LISTA PIU’ VOTATA”. “I membri di AgiAMO sono pronti a fornire il loro supporto a chi li rappresenterà in consiglio comunale per una opposizione propositiva e costruttiva, sui temi che riguardano il bene della Città di Manfredonia, e dura verso i provvedimenti che vanno contro il bene comune”.