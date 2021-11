Foggia, 24 famiglie senza casa: interviene l’Avv. Donato Masiello

Statoquotidiano.it, Foggia, 19 novembre 2021. Continuano i problemi derivanti dalla grave emergenza abitativa che caratterizza il capoluogo dauno: una situazione emergenziale aggravata dal pericolo di crollo dello stabile dell’ex distretto militare e di una palazzina di Via San Severo. Per evitare il peggio è stato prontamente attivato il “Coc” di Protezione Civile. La gravità della questione era ben nota a tutti gli occupanti e non solo.

La Commissione Straordinaria, nella giornata del 16/11/2021, ha adottato l’Ordinanza Commissariale n. 10/2021 di attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, chiedendo alla Regione Puglia la dichiarazione dello stato di emergenza, a causa della riscontrata mancanza delle condizioni di sicurezza dei due fabbricati situati a Foggia, rispettivamente in via Ten. Col. Attilio Muscio civ. 2 – ex Distretto Militare ed in via San Severo – III traversa, civ 1, e della conseguente necessità di tutelare l’incolumità fisica e la sicurezza dei 24 nuclei familiari presenti a fronte del concreto pericolo di crollo degli stabili interessati.

Tra le ipotesi di sistemazione delle 24 famiglie ci sarebbe stata quella in moduli abitativi comunali presso il Campo degli Ulivi, probabilmente simili a quelli allestiti dalla Regione Puglia a Borgo Mezzanone e nel Ghetto di Rignano. Questa opzione non sarebbe stata condivisa dalle persone in attesa di una sistemazione dignitosa.

L’Amministrazione Comunale ha provveduto ad inoltrare al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano non solo la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza e dello stato di calamità del territorio di Foggia, ma anche l’ attivazione di un urgente tavolo tecnico al fine di valutare e definire congiuntamente tutte le possibili soluzioni per affrontare la situazione. La Regione Puglia avrebbe manifestato la propria disponibilità in tal senso.

Una dichiarazione per Statoquotidiano.it dell’Avv. Donato Masiello, in qualità di difensore di fiducia degli abitanti della palazzina di Via San Severo III traversa in Foggia:

«Il silenzio assordante continua ad essere l’unica risposta che i soggetti istituzionali hanno riservato al problema dell’emergenza abitativa nella città di Foggia».

«Si sperava che l’avvento del Commissario Prefettizio Dott.ssa Marilisa Magno, in seguito alle ben note vicende legate allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, potesse determinare un rapido cambio di rotta rispetto alle nebulose politiche del passato, ma per ora purtroppo bisogna prendere atto che, forse la tutela di un interesse così imperativo molto probabilmente non rientra tra le sue priorità».

«Certamente non mi fermerò davanti a cotanta indifferenza, viste anche le numerose e reiterate richieste d’incontro rimaste puntualmente senza alcun riscontro, perché comunque sento il dovere etico e morale oltre che professionale di fare tutto il possibile per affermare diritti universalmente riconosciuti tra cui proprio quello di godere di un alloggio».

«In particolare lotterò affinchè le famiglie di Via San Severo non abbiano più a subire una situazione connotata da indifferibilità ed urgenza del bisogno sicuramente inaccettabile nell’ambito di una democrazia attenta».

«Infatti oggi più che mai, la misura della dignità e della libertà della vita umana si rileva anche e soprattutto in considerazione dell’adeguatezza dell’abitazione rispetto ai bisogni della persona e della sua famiglia».

«A tale riguardo soccorrono le parole della Corte Costituzionale : “Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso” (Corte Cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1988)».

A cura di Gianluigi Cutillo, Foggia 19 Novembre 2021