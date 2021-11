Lopalco: “Ricoperto di insulti dalla solita minoranza rabbiosa”

Foggia, 19/11/2021 – “Era il 2003. Come per magia la legge antifumo in Italia ha un successo che va contro ogni più rosea aspettativa. Cosa intervenne a realizzare tale miracolo? Le multe? I “vietato” o “severamente vietato”? Credo di no. In quel momento la maggioranza degli italiani (non fumatori) si schierarono con forza dalla parte di una legge che tutelava il loro diritto di mangiare al ristorante potendo apprezzare l’odore del buon cibo o vedere un film respirando a pieni polmoni. Si mise in moto un meccanismo di controllo sociale molto forte e in breve nessuno fumò più nei luoghi chiusi. Oggi nessuno lo fa non solo perché è vietato dalla legge, ma soprattutto perché è socialmente disdicevole.