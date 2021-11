(nota stampa). A seguito di farneticanti post e notizie di stampa, entrambi, basati sul nulla, l’Associazione AgiAMO, non avendo bisogno di smentire ciò che rappresenta, appunto, il “NULLA”, RIBADISCE la propria posizione, nota a tutti da tempo, di ASSOLUTA NEUTRALITA’ in questo turno di ballottaggio rispetto ai due contendenti – quindi nessuna indicazione di voto e nessun DELIRANTE accordo di alcun genere – e che NULLA E’ CAMBIATO, rispetto alla propria presenza nella coalizione “Progetto P.E.R. la Città”, nella quale rappresenta la LISTA PIU’ VOTATA.

I membri di AgiAMO sono pronti a fornire il loro supporto a chi li rappresenterà in consiglio comunale per una opposizione propositiva e costruttiva, sui temi che riguardano il bene della Città di Manfredonia, e dura verso i provvedimenti che vanno contro il bene comune.