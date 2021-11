Manfredonia. La campagna elettorale e la buona politica tardiva

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 19 novembre 2021. Si sta concludendo una campagna elettorale per la elezione del nuovo sindaco di Manfredonia, che consente di porre termine al commissariamento del comune sciolto per mafia.

I risultati dipendono dalla scelta che i cittadini fanno, che va rispettata ed accettata con serenità, ma anche con attenzione essendo necessario essere vigili per controllare la realizzazione dei programmi promessi.

Nel rispetto di tutto e di tutti mi permetto di fare una breve e semplice osservazione su un aspetto particolare del quale ho letto e sentito in questi giorni, e cioè “la buona politica”, emersa con la campagna elettorale per il ballottaggio, e non prima, in vista di nuovi apparentamenti tra forze politiche presentatesi con progetti diversi in precedenza.

Certamente prima del ballottaggio vi è stata una lotta vivace, per usare un eufemismo!, tra i contendenti, senza esclusione di colpi, con articoli sulla stampa, filmati e tant’altro. Questa certamente non è una bella politica!

Circa la buona politica in atto durante il ballottaggio, che dovrebbe giustificare nuove aggregazioni, non intendo assolutamente metterla in dubbio, o criticarne il suo significato. Sento soltanto di fare una richiesta. Nella prossima campagna elettorale “la buona politica” sia presente sin dal primo giorno e non dopo il primo turno. Così facendo i cittadini non avranno dubbi, crederanno maggiormente e non penseranno a chissà quali manovre. Ciò significa che sin da ora si devono organizzare e creare tutti i presupposti politici necessari a raggiungere questo obiettivo tra cinque anni, se non prima.

Infine, circa la buona politica, ho sempre ritenuto e ne sono convinto ancora oggi, che la “coerenza” sia uno dei requisiti indispensabili. Per questo ho apprezzato tanti che in questa campagna elettorale la stanno perseguendo e tra questi l’ing. Raffaele Fatone dei “5 stelle”, già candidato sindaco, che è diventato un simbolo per molti con i suoi precoci ed immutabili “NO”.

Lorenzo Pellegrino – Società di Storia Patria per la Puglia – Bari, Consigliere Regionale e Presidente della Sezione di Manfredonia