Morte Francesco Afferrante. La madre della vittima: “Se questa è giustizia…”

Vico del Gargano, 19 novembre 2021 – “Dove finiscono i diritti di tutte quelle persone vittime di incidente stradale?”. È quanto scrive Antonella Lamonica, la madre di Francesco Afferrante, il giovane morto dopo uno scontro tra la moto sulla quale viaggiava e un’auto guidata da un ragazzo di Ischitella.

Non nasconde la rabbia Antonella: “Ora provo a spiegarvi dove finiscono… – prosegue – Si avvia una procedura d’ufficio, partono le indagini si fanno le dovute perizie che rivelano, come nel caso di mio figlio, aggravanti della strada per guida pericolosa superamento della linea continua guida contro mano ed alta velocità, aggravanti che dovrebbero portare l’accusa ad una pena minima di 5 anni. Si esegue un esame autoptico”.

Si esegue un accertamento sui dati del telefono dell’accusato che rivelano che al momento dell’impatto era intento ad una conversazione e telefonica. Dopo 7 mesi d’indagine il PM Petrilli si accorda con il difensore per un patteggiamento senza neanche leggere i risultati dell’indagine quindi facendo partire la pena a 2 anni senza aggravanti accordando una pena di 1 anno e 4 mesi e una sospensione della patente per 1anno. Tutto questo confermato dal giudice Bencivenga”.

“Se questa è giustizia dove siamo andati a finire. A voi le considerazioni…” ha concluso.

A cura di Valerio Agricola, 19 NOVEMBRE 2021.