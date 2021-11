Prencipe “Con Emiliano oggi per vincere le elezioni, domani per far rinascere la città”

Oggi, per vincere le elezioni; domani, per far rinascere la nostra bellissima città .

Chi sta affermando il contrario è animato da malafede e vuole minare il rapporto istituzionale, diretto e proficuo, che può stabilirsi senza mediazioni tra il sindaco di Manfredonia e il presidente della Regione Puglia in tutti ambiti della vita della nostra comunità. Questa sera, in piazza del Popolo, sarà detto in maniera chiara e forte che anche grazie all’importante sostegno del presidente Emiliano, Manfredonia tornerà ad essere protagonista in Capitanata e in Puglia”.