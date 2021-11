Rotice “Il futuro di Manfredonia inizia dalla sua risorsa più importante: il mare”

Manfredonia (Foggia), 19/11/2021- “Pesca, portualità, logistica, turismo, sport. Il futuro di Manfredonia inizia dal non voltare più le spalle alla sua risorsa più importante: il mare. La ristrutturazione ed il potenziamento del Molo Alti Fondali, il supporto alla marineria, lo sviluppo del sistema logistica-trasporti, il segmento diportico e quello croceristico.

Le idee, le risorse, gli imprenditori capaci e lungimiranti (come la famiglia De Girolamo), addetti ai lavori competenti (come la Coop. Portuale “Muscatiello”) certamente non mancano e la nostra città gode anche di una posizione geografica strategica. Manca una cabina di regia che coordini tutte le realtà e le accompagni sulla strada più idonea, che può e deve essere individuata nell’Amministrazione comunale. Il tema unico è quello dell’ecomia del mare nel suo complesso, armonizzando e valorizzando le varie specificità ed opportunità”.