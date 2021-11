Taronna: “Ecco perchè E885-Manfredonia Ri-nasce sostiene Gianni Rotice”

Per senso di responsabilità, e coerentemente con gli obiettivi di rinnovamento e di rilancio cittadino che ci siamo prefissi, non possiamo rimanere spettatori inerti di una scelta fondamentale per il presente ed il futuro di Manfredonia. Non prendere una posizione netta potrebbe significare lasciare la città in mano a coloro che ci hanno mal governato per oltre 25 anni, portandoci al commissariamento per infiltrazioni mafiose e al pre-dissesto finanziario. Ecco perché domenica 21 novembre NOI VOTIAMO convintamente Gianni Rotice – Candidato Sindaco Manfredonia.