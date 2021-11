Valente “Campagna elettorale giocata CON e contro Riccardi”

Manfredonia (Foggia) , 19/11/2021- “Prima del silenzio elettorale una domanda mi sorge spontanea, ma se Prencipe rappresenta Riccardi e Rotice rappresenta Riccardi, dunque in ogni caso vincerà Riccardi? Comunque vada… è stata una campagna elettorale giocata CON e contro Riccardi. E ve lo dice una che per l’opinione pubblica rappresenta (tanto per cambiare) Riccardi. Ad maiora”.

Lo riporta Maria Teresa Valente CON Manfredonia.