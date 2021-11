Video diffamatorio contro Rotice. Prencipe: depositata denuncia

Manfredonia (Foggia), 18/11/2021 – “Sono totalmente estraneo alla composizione e alla diffusione di un video che riguarda il candidato del centrodestra, che inizia con l’immagine-video tratta dalla trasmissione televisiva “BLOB”.

Ogni volta che durante l’intera campagna elettorale ho espresso critiche politiche l’ho fatto sempre esponendomi personalmente e con parole mie.

Il fatto che quel video, che per altro raffigura persone del tutto estranee alla campagna elettorale, si concluda con un appello a votare per me, è frutto di un uso arbitrario e non autorizzato della grafica che identifica la mia campagna di comunicazione elettorale. Per tale ragione domani sporgerò un esposto al Comando dei Carabinieri di Manfredonia contro ignoti, perché l’autore del video venga individuato e punito per le ipotesi di reato che verranno ravvisate”.

Lo riporta il candidato sindaco Gaetano Prencipe.