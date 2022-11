Foggia, Maurizio è tornato a casa: l’uomo era scomparso ieri sera

Foggia, 19/11/2022 – Lieto fine nella vicenda di Maurizio Bruno, il 39enne di Foggia di cui si erano perse le tracce ieri pomeriggio alle 18. L’uomo poco fa è rientrato a casa. Pare fosse soltanto un po’ confuso. Sta bene. Lo riporta Foggiatoday.

Dalle prime luci dell’alba – lo ricordiamo – era circolata sul web la notizia della sua scomparsa, segnalata da più persone, conoscenti e parenti, anche al nostro quotidiano. Questa mattina la moglie si era recata presso la Questura di Foggia per denunciarne la scomparsa, evidenziando che il marito non attraversasse un bel periodo.

Ieri pomeriggio l’uomo aveva portato l’auto in una officina per fare la revisione, poi l’aveva parcheggiata in via Lenotti – sotto casa della suocera – lasciando all’interno tutti i suoi effetti personali: documenti, cellulari e denaro. Sui social in tanti avevano condiviso la sua foto e l’appello dei familiari.