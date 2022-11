Legalità ad Ascoli Satriano, Santoro: “Due giorni carichi di emozioni”

Ascoli Satriano (Fg), 19 novembre 2022 – Ascoli Satriano ha ospitato un’importante iniziativa sulla legalità promossa dall’Arci, in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con la testimonianza molto significativa dell’ispettore Angelo Corbo.

A darne notizia tramite una nota inviata a StatoQuotidiano è Lino Santoro, rappresentante dell’associazione Arci locale:

“Due giorni carichi di emozioni! Con la testimonianza dell’ispettore, Angelo Corbo, ci siamo sentiti parte di un momento tristissimo della nostra storia nazionale. Quest’anno, a trent’anni dalla strage di Capaci, si è riusciti a concretizzare un evento al quale lavoravo da tanto e che mi ero impegnato a realizzare alla sede cittadina del Liceo Classico “Vincenzo Lanza” sede di Ascoli Satriano.

Con impegno e caparbietà sono riuscito a prestare fede alla promessa fatta! Ieri si è tenuto un momento di riflessione sulla legalità presso il nostro Polo museale e sono stato onoratissimo della grande partecipazione, la stessa partecipazione che mi invoglia a continuare a dare il mio contributo nella realtà in cui vivo e che amo! Abbiamo concluso, oggi, con un bellissimo incontro presso il liceo Lanza incontrando studenti e insegnanti tra i quali c’erano anche alcune classi delle medie dell’Istituto Comprensivo “Nicholas Green”.

Gli studenti hanno ascoltato, nonostante la complessità dell’argomento, in silenzio, mostrando grande interesse; molto bello anche il momento della curiosità degli studenti che hanno rivolto molte domande all’ispettore.

Colgo ancora l’occasione per ringraziare la diocesi di Cerignola Ascoli Satriano, il nostro vescovo Fabio Ciollaro, Mons. Antonio Mottola, il direttore del Polo museale Don Ignazio, la Commissaria Prefettizia della città di Ascoli Satriano, la dottoressa Angela Barbato, la dottoressa Laura Flagella, Dirigente scolastica dell’ITET “Vittorio Emanuele III” di Lucera. Ancora, il Sindaco di San severo, l’avvocato Francesco Miglio, l’avvocato Francesco Paolo De Sanctis penalista del foro di Foggia, Lino Mastracchio per la bellissima e toccante poesia che ha scritto per l’evento, la moderatrice, l’avvocato Rosa Archidiacono, il Presidente ARCI Provinciale Domenico Rizzi e le hostess Federica Santoro ed Erika Pistillo. Infine un grazie alla cooperativa ArteMus per la disponibilità e per averci dato la possibilità di visitare i grifoni dopo l’evento, a Gino Gallo, responsabile della pagina Facebook ASCOLI SATRIANO : LA CITTA’ DEI GRIFONI e ad Aldo Nigro per la diretta presso presso il Liceo Lanza di cui ringrazio di cuore la Dirigente, Mirella Coli, e il fiduciario della sezione staccata di Ascoli, il prof. Sgobbo Giuseppe, per l’adesione all’iniziativa.

Il ringraziamento più sentito va all’ispettore Angelo Corbo per averci fatto rivivere un momento che ha segnato la storia: il 23 maggio 1992, la strage di Capaci. Grazie, Angelo Corbo, per essere stato con noi! Non dimenticheremo la tua viva testimonianza degli eventi!

A breve sarà operativa ad Ascoli una sede dell’associazione ARCI per contribuire ancor più fattivamente alla crescita e promozione del nostro territorio”, conclude Lino Santoro.

Fotogallery: