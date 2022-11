Manfredonia, vandalizzato vaso porta rifiuti sul lungomare del Sole

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/11/2022 – “Vandalizzato uno dei vasi porta rifiuti, posti sul lungomare del sole. È inconcepibile come sia stato possibile rimuovere dal marciapiede e scaraventato giù sulla scogliera, un vaso porta rifiuti in pietra, dal peso di circa 100 kg. Qui non si tratta più di persone INCIVILI aggiunge Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, ma di veri e propri SELVAGGI capaci di tutto”. Lo scrive Alessandro Manzella Resp.le Guardie ambientali italiane.