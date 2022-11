San Marco in Lamis riconfermata ‘Città che Legge 2022/2023’

San Marco in Lamis (Fg), 19 novembre 2022 – “Per il 3° biennio consecutivo il Centro per il libro e la lettura del MIBAC ha conferito al nostro Comune la qualifica di Città che legge”.

A riportarlo in una nota social, piena di entusiasmo e soddisfazione per il risultato positivo, è l’Amministrazione Comunale di San Marco in Lamis (Fg).

“La nostra comunità, tra le prime della Regione Puglia ad ottenere questo riconoscimento, si conferma realtà inossidabile nelle attività di promozione e valorizzazione della lettura – affermano con soddisfazione Michele Merla Sindaco di San Marco in Lamis e Sacha De Giovanni – Assessore Comune San Marco in Lamis”.

“Grazie a tutti gli enti e alle associazioni che hanno aderito al nostro Patto per la lettura, in particolar modo un sentito ringraziamento alla Referente del nostro progetto, prof.ssa Carla Bonfitto”.