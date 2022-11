Soldi e regali per entrare in Aeronautica, tre militari foggiani tra gli indagati

FOGGIA, 19/11/2022 – Sono tre i militari indagati nell’inchiesta sul presunto giro di mazzette e beni di lusso ad Amendola. Si tratta del maresciallo A. C., 48 anni, del tenente colonnello F. A. D. P., 57 anni e del luogotenente G. S., 55 anni, tutti nati a Foggia. Oltre a loro sarebbero indagati almeno una dozzina di genitori per le presente tangenti versati per permettere ai figli di superare concorsi per entrare in Aeronautica. Lo riporta L’immediato.

La Procura di Foggia ha disposto una mezza dozzina di perquisizioni in abitazioni private e uffici nell’ambito dell’indagine. L’inchiesta è partita nel maggio 2021, anche con intercettazioni, ed avrebbe accertato che alcuni genitori avrebbero pagato per far superare il concorso ai propri figli come volontari in ferma provvisoria della durata di uno o quattro anni.

Secondo l’ipotesi accusatoria, le somme pagate a sottoufficiali dell’Aeronautica militare andavano da alcune centinaia di euro fino a 30-40 mila euro. Due i sottoufficiali – secondo le indagini – che avrebbero fatto da intermediari per il superamento del concorso. L’indagine sarebbe partita dopo la denuncia di una persona che avrebbe pagato affinché il figlio superasse il concorso.