Verso Foggia-Cerignola, Gallo: “I miei giocatori devono avere la bava alla bocca”

StatoQuotidiano.it Foggia, 19 Novembre 2022.

Vigilia di derby tra Foggia e Cerignola, che domani si affronteranno allo stadio Zaccheria, con inizio alle 14:30. Stamane per presentare la gara è intervenuto in sala stampa, il mister Fabio Gallo. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

” Ho sentito poco fa il presidente. L’ho salutato ma è stata una telefonata breve e ci risentiremo più tardi. Fortunatamente questa situazione si è risolta per lui, in parte, e siamo contenti. Il Foggia si avvicina al derby avendo lavorato come al solito, cercando di fare bene le cose che dobbiamo fare, consapevoli che sarà una partita impegnativa. L’affrontiamo consapevoli dell’importanza ma cercando di essere preparati. Non avere il nostro pubblico è un peccato, perchè in questa situazione, e in una partita del genere ci sarebbe stato l’apporto dei nostri tifosi, che però ci sono venuti a salutare oggi. Lo stadio a porte chiuse è un danno per noi. Siamo preparati anche per il meteo. Abbiamo un campo che sta migliorando giorno dopo giorno e presumo che non sarà molto pesante. Non mi faccio condizionare dalle situazioni atmosferiche. Sono sereno nel fare le scelte che non sono ancora definitive, in funzione di quello che può essere più utile. Conosco il valore dei giocatori, ho avuto delle risposte e delle conferme. La partita di Coppa non ha cambiato la mia idea su Schenetti. Sono contento che lui abbia dato una risposta a se stesso. Io il suo valore lo conosco da illo tempore, e non mi ha spostato vederlo giocare in quel modo. Ho ancora la bava alla bocca e i miei giocatori devono avere la stessa bava alla bocca come ce l’ho io. Non dobbiamo salire sulle montagne russe e non possono permettersi di fare questo errore da dilettanti allo sbaraglio, non possiamo correrlo e lo sanno benissimo. A parte D’Ursi e Papazov sono tutti recuperati e disponibili. Le scelte di mercoledì erano consapevoli ma con una squadra quadrata. Domani per la prima volta ho la possibilità di scelta chi far giocare dei tre centrali, in base alle caratteristiche dell’avversario. Sarà una partita impegnativa, ripeto. Noi dobbiamo provare a vincere tutte le partite, consapevoli dell’impegno che dobbiamo mettere per ottenere un risultato positivo”.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 19 Novembre 2022