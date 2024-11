A La Rotonda di Mattinata (FG), il Natale diventa magia con il “Villaggio di Babbo Natale sul Mare”!

La magia del Natale arriva a Mattinata, nella splendida cornice dell’Hotel La Rotonda, con l’inaugurazione del meraviglioso Villaggio di Babbo Natale sul Mare. Dal 6 dicembre al 5 gennaio, la location si trasformerà in un luogo incantatograzie a un ricco programma di eventi e attività, realizzato in collaborazione con il Circolo Ricreativo Oasis, il Centro Arti e Tradizioni Popolari, Partylandia e Piccoli per Sempre.

Un viaggio tra fantasia e tradizione

Il Villaggio di Babbo Natale sul Mare è un’esperienza unica per tutta la famiglia:

La Camera di Babbo Natale, un luogo caldo e accogliente per incontrare il protagonista delle feste.

La Camera degli Elfi, dove i piccoli aiutanti di Babbo Natale lavorano instancabilmente per preparare doni e magie.

Il Vicolo del Palloncino, un percorso incantato dove i colori e la fantasia prendono vita.

La Bottega della Magia del Natale, un mercatino ricco di creazioni artigianali uniche, a cura di artisti e hobbisti, perfetto per trovare regali speciali e immergersi nello spirito natalizio.

Un concorso magico e tanti premi incantati:

I bambini potranno esprimere tutta la loro creatività con il Concorso della Letterina più Bella a Babbo Natale. Le lettere più originali e fantasiose saranno premiate con doni incantati, scelti dagli stessi aiutanti speciali di Babbo Natale.

Un ricco calendario di eventi

Il Villaggio proporrà un programma di eventi imperdibili:

6 dicembre – INAUGURAZIONE con un’apertura scenografica, animazione per i più piccoli e la pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico.

Laboratori creativi e gonfiabili, nei Sabati del Villaggio, perfetti per far divertire i più piccoli.

22 dicembre – DOMENICA MAGICA, con il suggestivo Lancio delle Lanterne per vivere una notte incantata.

25 dicembre – Colazione con Babbo Natale e il tradizionale Bagno di Natale per festeggiare insieme.

31 dicembre – Gran Cenone di Capodanno, per salutare l’arrivo del nuovo anno.

1° gennaio – New Year’sSplash, il primo bagno del 2025!

5 gennaio – La Notte della Befana, per chiudere le festività con giochi, animazioni e tanto divertimento.

Pista di pattinaggio e tanto divertimento per tutti

Cuore del Villaggio è la Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio Sintetico, attiva per tutta la durata dell’evento, che offrirà momenti di svago e allegria per grandi e piccoli.

Inoltre, gli amanti delle storie natalizie potranno partecipare a Nati per Leggere, con letture magiche pensate per i più piccoli.

Un Natale da vivere insieme

Il Villaggio di Babbo Natale sul Mare, presso l’Hotel La Rotonda di Mattinata (FG), è un’occasione imperdibile per vivere il Natale in un’atmosfera unica, tra luci scintillanti, musica e tante sorprese.

Vi aspettiamo dal 6 dicembre al 5 gennaio!

Per ulteriori informazioni e il calendario completo degli eventi, visitare il sito web www.hotellarotonda.com

Contatti

info@hotellarotonda.com 0884550100

PDF > TUTTI GLI EVENTI > Programmazione Eventi- Natale al Mare (la rotonda Mattinata)

