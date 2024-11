SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Affari Tuoi, il programma dei record di Rai 1 che bissa il proprio successo, tenendo davanti agli schermi quasi 6 milioni di persone ogni sera all’ora di cena.

Il celebre game show di Rai Uno diventa sempre più “divertente” grazie alla leggerezza di Stefano de Martino.

La puntata di ieri 18 Novembre 2024 ha visto l’ingresso in studio di un nuovo concorrente davvero speciale: Orlando Pietro, ottico proveniente da San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia.

La sua partecipazione non è passata inosservata, e non solo per la sua simpatia e la sua storia, ma anche per un curioso dettaglio che ha suscitato la curiosità di tutti: Orlando è infatti il sosia del celebre “Dottore” del programma.

A notarlo è lo stesso Stefano De Martino, che una volta scoperta la somiglianza ha chiesto al concorrente di indossare degli occhiali scuri per confrontare l’immagine sul ledwall del “dottore”.

Il Dottore in questa edizione è sempre piu protagonista grazie al fatto che lo stesso Stefano de Martino spesso scherza e gioca con il dottore.

Orlando sembra proprio il “sosia” di quella figura che molti hanno imparato a conoscere nel corso degli anni.

Orlando Pietro il nuovo concorrente di Affari Tuoi che viene da San Giovanni Rotondo

Orlando Pietro in “Affari Tuoi” rappresenta la Puglia ed è un ottico di San Giovanni Rotondo, famosa per il suo legame con San Pio e meta di pellegrinaggi, specie in questi mesi.

Da oggi sarà il sosia ufficiale del “Dottore” del noto programma in Prime Time di Rai 1.

Nel frattempo Stefano De Martino dichiara: “Il mio ideale di donna non è solo Belén”

Lo riporta Radio Monte Calvo.