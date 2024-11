In merito al pari al “Veneziani” tra Cerignola e Monopoli, il tecnico Giuseppe Raffaele ha analizzato l’andamento della partita sottolineando la buona prestazione dei suoi per i primi sessanta minuti. Cerignola ha saputo limitare le occasioni del Monopoli, ma è stato poi punito da un gol su palla inattiva.

Nonostante l’infortunio di Gonnelli e l’occasione pericolosa di Yeboah, la squadra ha mostrato tenacia. Raffaele ha ammesso che, dopo il pari, i suoi hanno perso lucidità ma hanno comunque creato chance per vincere.

Il tecnico ha attribuito il mancato successo a episodi sfortunati e a un problema di gestione nelle fasi finali, accentuato da una ridotta fisicità dovuta ai cambi obbligati.

Pur riconoscendo le difficoltà e le sconfitte subite, come quelle con Potenza e Taranto, Raffaele ha elogiato il cammino di Cerignola, che rimane secondo in classifica. Ha rimarcato l’importanza di mantenere costante la mentalità vincente sviluppata dalla promozione dalla Serie D e ha ribadito che l’equilibrio in classifica rende ogni passo falso potenzialmente costoso.

In conclusione, Raffaele si è detto fiducioso che, nonostante la sfortuna e gli infortuni che hanno complicato le partite recenti, la qualità delle prestazioni verrà premiata a lungo termine. Ha invitato la squadra a continuare con lo stesso approccio e intensità per raggiungere gli obiettivi stagionali​.

CLASSIFICA: Benevento 30; Audace Cerignola 26; Monopoli e Potenza 25; Avellino 24; Catania e Giugliano 23; Picerno e Crotone 22; Trapani e Sorrento 21; Cavese 20; Team Altamura 19; Casertana 15; Foggia, Turris e Latina 14; ACR Messina 13; Taranto 9; Juventus Next Gen 7.

* Catania e Turris un punto di penalizzazione, Taranto 4 punti di penalizzazione.

** Turris e Juventus Next Gen una gara in meno. (FOGGIAGOL.IT)