IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA SULL’ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELL’IMPIANTISTICA DI FORCONE CAFIERO

I consiglieri comunali, di maggioranza e minoranza, saranno parte attiva nel processo individuazione del futuro gestore dell’impianto di smaltimento dei rifiuti di Forcone Cafiero.

Lo ha deciso il Consiglio comunale, nella seduta di ieri, 15 novembre, approvando l’istituzione di “una Commissione consiliare di controllo avente ad oggetto la valutazione relativa la correttezza procedurale per l’individuazione del gestore dell’impiantistica di Forcone Cafiero”.

A proporre l’istituzione dell’organismo è stato il sindaco Francesco Bonito, che è anche presidente del Consorzio ARO Fg4 proprietario dell’impianto.

L’attività della Commissione di controllo avrà la durata di 6 mesi dal suo insediamento, termine che potrà essere esteso fino al completamento della procedura di assegnazione dell’impiantistica e alla sottoscrizione del contratto con il soggetto gestore. Una volta terminata la sua attività, la Commissione presenterà al Consiglio comunale l’esito delle attività svolte. A comporla saranno i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari ed il suo presidente sarà eletto con voto esclusivo dei consiglieri che rappresentano la minoranza in Consiglio comunale.

“La Regione Puglia ha posto fine al commissariamento dell’impianto e messo il Consorzio nelle condizioni di poter realizzare gli impianti necessari allo smaltimento dei rifiuti raccolti nei Comuni che compongono l’ARO Fg4”, afferma il sindaco Bonito.

“L’ultima Assemblea dei sindaci del Consorzio ha deliberato di procedere con l’affidamento in concessione degli impianti, come indicato anche nel Piano Regionale sui Rifiuti, per mettere a frutto gli investimenti effettuati con risorse pubbliche e consentire ai Comuni di contenere i costi di trasporto e trattamento dei rifiuti. Altra utilità che deriva dall’affidamento a privati, con la procedura del progetto di finanza, è l’abbattimento dei costi di sistemazione finale delle discariche, altrimenti interamente a carico dei bilanci comunali.

È un percorso che necessita della più ampia trasparenza, quindi della più approfondita conoscenza dei procedimenti che saranno adottati. Di qui l’istituzione della Commissione consiliare di controllo e non solo: consiglieri e amministratori comunali potranno avere accesso a tutti gli atti adottati dalla Regione e dal Consorzio come a tutti gli atti di gara attraverso il sito internet del Consorzio stesso; così come potranno chiedere chiarimenti e confrontarsi nell’apposito ‘forum’ online.

Desidero ringraziare la presidente del Consiglio comunale Sabina Ditommaso per la preziosa collaborazione offerta all’Amministrazione, affinché si avviasse questo percorso di crescita e consapevolezza istituzionale. Allo stesso tempo sono sinceramente stupito dal voto contrario di parte dei consiglieri di minoranza all’istituzione della Commissione, alcuni dei quali hanno definito ‘inutile’ un organismo pensato e strutturato esclusivamente per rafforzare il ruolo e la funzione del Consiglio comunale rispetto ad un atto di gestione così importante.

Si è aperto un nuovo capitolo nella gestione integrata e sostenibile, ambientalmente ed economicamente, dei rifiuti e ci aspettiamo di rendere presto visibili i vantaggi che ne deriveranno per le comunità delle città consorziate”, conclude il sindaco di Cerignola Francesco Bonito.