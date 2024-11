Concorsi al Comune di Foggia, al via tutte le procedure. "Brogli? In Procura per le denunce di rito”

Concorsi al Comune, la sindaca Episcopo e l’assessora Patano: “Attuate tutte le procedure per garantire la massima trasparenza e serietà. Chiunque riscontri azioni dolose e brogli sarà accompagnato in Procura per la denunce di rito”

E’ stato presentato in conferenza questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo di Città il Piano assunzionale 2024 del Comune di Foggia, che comporterà il reclutamento a tempo indeterminato entro la fine dell’anno di 133 nuove unità: 32 attraverso procedure di mobilità, 97 attraverso procedure concorsuali e ulteriori 4 unità (relative alla figura professionale di ‘custode’) attraverso l’agenzia Arpal.

“Abbiamo seguito un modello adottato da numerosi ministeri ed enti locali (Regione Puglia compresa), che prevede un’unica prova selettiva ed un iter snello, in linea con le esigenze delle pubbliche amministrazioni e le aspettative dei concorrenti, ma che comporta comunque una preparazione seria, che può essere spendibile per prove analoghe in altri concorsi” ha spiegato la sindaca Maria Aida Episcopo nella premessa iniziale.

“Per la gestione delle selezioni abbiamo inoltrato una manifestazione di interesse ad agenzie nazionali specializzate ponendo valutazioni comparative stringenti, come precedenti esperienze con migliaia di concorrenti e per Comuni di popolazione superiore ai 100mila abitanti” ha sottolineato.

“Ogni nostra scelta è stata ispirata dall’eliminazione di rischi di corruttibilità, dalla serietà, dall’onestà, dalla trasparenza, dalla democrazia, dalla volontà di affermare la meritocrazia.

Per quanto riguarda le commissioni di esame, ci siamo rivolti alla presidenza del tribunale, alla procura della Repubblica, alla prefettura, alla questura affinché possano fornire nominativi di massima fiducia.

Il personale della Digos sarà invitato in loco nei giorni delle prove d’esame per vigilare sul regolare andamento delle operazioni.

Invito tutti e tutte a non scoraggiare i potenziali concorrenti con dicerie e falsità alimentate anche attraverso i social network, e invito chi sospetta o ha notizie fondate su brogli a raggiungermi per andare insieme in Procura a sporgere denuncia” ha spiegato la prima cittadina.

L’assessora al Personale Daniela Patano ha ribadito lo stesso appello (“i cani da guardia vanno lasciati nelle ville e nelle case di campagna, noi ci stiamo mettendo la faccia e siamo e saremo sempre in prima linea nella lotta alla corruzione e alle clientele” le sue parole), e spiegato come le novità introdotte dall’ultima Legge finanziaria abbiano comportato la rivisitazione del Pianoassunzionale approvato in precedenza, e “la necessità di rimpinguare la macchina amministrativa in tutti gli uffici” abbia determinato la scelta di partire con le figure professionali di istruttore.

“Le quote riservate per la mobilità, oltre che previste dalla legge (per i bandi di reclutamento era necessario prima espletare la fase di mobilità in ingresso), permettono appunto l’ingresso di persone già formate e preparate nei ruoli che andranno a ricoprire” ha spiegato, mentre per i profili dei funzionari amministrativi (ex categoria D, in possesso della laurea, non richiesta per la categoria inferiore) verranno seguite nei prossimi anni altre procedure selettive. Ancora, l’assessora ha spiegato che 43 assunzioni non graveranno sulle finanze dell’ente, essendo derivate da altri finanziamenti statali.

In merito a presunti ritardi nei bandi (consultabili e scaricabili sul sito del Comune di Foggia, ricordiamo la scadenza del 27 novembre), è stato il dirigente Giuseppe Marchitelli a fare chiarezza.

“Il 18 marzo scorso è stata completata l’attuazione del Piano di riequilibrio finanziario decennale, e solo da quella data è stato possibile procedere con il Piano del fabbisogno immediatamente esecutivo dell’ente e non più soggetto all’approvazione della COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali). Pertanto siamo partiti con la ricognizione di tutte le aree interessate, per capire quanti e quali posti occorressero.

La prima stesura del Piano non ha avuto il via libera del dirigente dei servizi finanziari -che ringraziamo per il lavoro svolto (anche la sindaca e l’assessora Patano si sono associati, ndr)- poiché pur rispettando i limiti della capacità assunzionale, non era sostenibile dal punto di vista finanziario: ne abbiamo quindi presentato uno più contenuto nelle richieste e nei numeri,il parere favorevole è arrivato il 24 luglio e il 7 agosto la Giunta si è riunita per licenziare il nuovo Piano.

Le modifiche introdotte dalla Finanziaria hanno comportato un’ulteriore rivisitazione” la ricostruzione fornita.

Le prove selettive, causa indisponibilità della Fiera di Foggia, si svolgeranno con ogni probabilità alla Città del Cinema,

e si sta già lavorando al Piano di sicurezza. La manifestazione di interesse per l’agenzia esterna che curerà le procedure concorsuali è stata inoltrata sulla piattaforma MePa, e nei prossimi giorni verrà comunicata quella scelta dall’ente.