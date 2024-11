(A CURA DI TOMMASO RINALDI).

Mentre preparavo le slide da presentare al seminario sullo scenario demografico, sono rimasto particolarmente colpito dalla situazione di Monte Sant’Angelo, cittadina a tutti molto cara, dalla quale è partito il culto micaelico sviluppatosi successivamente in tutto il mondo.

Vedere il terzo templio della cristianità mondiale ridotto ai minimi termini, nonostante due siti Unesco presenti nel suo territorio, un quartiere medievale ottimamente salvaguardato, la produzione del pane più buono della Puglia (non me ne vogliano quelli di Altamura, ma c’è un abisso tra le due tipologie), una piana sterminata di uliveti e una decina di km di costa spettacolare dovrebbe indurre a qualche riflessione in più.

Oggi, Monte Sant’Angelo vede malinconicamente avvicinarsi la soglia degli 11.000 abitanti, con soli 59 nati nell’ultimo anno, un’età media di 47,5 anni, un indice di vecchiaia clamorosamente oltre 229 (ovvero ogni 100 under 14 ci sono 229 anziani over 65), un ricambio della popolazione attiva pari a 139, ma con una montagna di soldi lasciati a morire sui conti correnti dei quattro sportelli bancari locali (oltre a depositi e conti correnti postali, polizze ed investimenti vari), con interessi vicini allo zero: ben 112 milioni di euro inutilizzati e inutili al benessere proprio e dei propri concittadini (dati Banca d’Italia, 30 giugno 2024)

Cosa se ne fanno di tutti quei soldi lasciati malinconicamente a marcire?

Nel migliore dei casi vanno a figli e nipoti, quasi tutti lontani da Monte, che finiscono per arricchire ulteriormente altri territori e a far collassare definitivamente la città dell’Arcangelo Michele.

Forse bisognerebbe rivedere le scelte fatte negli ultimi 50 anni per non morire definitivamente e dare uno sguardo, ad esempio, ad una piccola cittadina come Zapponeta che, con risorse risicate ed enormemente inferiori, sta trovando il suo posto nel mondo grazie ad una buona politica e ad una sana accoglienza degli stranieri, pari all’11,9 % della popolazione; 393 abitanti che lavorano, consumano, acquistano immobili e stanno contribuendo alla rinascita del paesino di Nicola Di Bari, tra l’altro una delle pochissime realtà con il saldo nati/morti in attivo.

A Monte, gli stranieri sono solo l’1,5% della popolazione (171 unità), in stragrande maggioranza provenienti dall’Est Europa quasi certamente specializzati nella cura degli anziani.

E mentre Moint Saint Michel, la cui prima pietra (posta nel 1023) fu prelevata proprio dal santuario garganico, pullula di turismo, economia e vita, Monte Sant’Angelo si trascina malinconicamente verso un tramonto quasi irreversibile, non degno del suo passato e della sua storia.

“Monde jiè nu paradis, sòpe na cima jalt stà,

Monde jiè bella città, cacce giùvèn in quantità”

(Canto popolare montanaro)

