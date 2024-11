Domani il Trigesimo di Saverio Sportelli nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Manfredonia

Manfredonia si prepara a ricordare domani, mercoledì 20 novembre 2024, il trigesimo di Saverio Sportelli, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

La cerimonia commemorativa si terrà alle ore 18:30 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Saverio Sportelli, una figura ammirata e rispettata nel mondo della marineria italiana, ci ha lasciato all’età di 72 anni. Capitano di lungo corso, la sua carriera si è distinta per l’eccellenza sia nell’ambito militare, con un brillante percorso iniziato all’Accademia Navale di Livorno, sia nella navigazione mercantile, dove ha ricoperto ruoli di prestigio in numerose compagnie internazionali. In ogni sfida, Sportelli ha portato avanti con determinazione i valori di integrità, professionalità e profonda umanità, qualità che lo hanno reso un leader e un punto di riferimento insostituibile.

Il suo lascito va oltre le acque solcate in vita: la fondazione di Mondo Mare rappresenta uno dei suoi più grandi contributi. Nata dalla passione per il mare e dalla volontà di condividerne l’essenza, l’associazione ha promosso attività di educazione e cultura nautica, coinvolgendo appassionati e professionisti e trasmettendo il rispetto per l’ambiente marino. Sportelli ha considerato il mare una scuola di vita, un luogo dove si imparano valori quali responsabilità e solidarietà, trasmessi ai tanti che hanno partecipato alle iniziative di Mondo Mare.

La comunità di Manfredonia e coloro che hanno incrociato il suo cammino lo ricorderanno non solo come un grande Capitano, ma anche come un uomo capace di ascoltare e ispirare con il suo carisma. Sportelli ha dimostrato che si può essere autorevoli e umani allo stesso tempo, qualità rare che lo hanno contraddistinto nella sua carriera e nella vita.

La sua memoria continuerà a vivere nel cuore dei marinai, degli amici, dei familiari e di chiunque abbia tratto insegnamento dalla sua esperienza e visione. Domani, l’addio al Capitano Sportelli sarà un momento per celebrare non solo un uomo di mare, ma un esempio di coraggio, dedizione e amore per la vita.

Addio, Capitano. Il mare, tuo eterno compagno, rimarrà per sempre la tua casa.