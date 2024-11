La situazione della sicurezza pubblica nella provincia di Foggia continua a destare preoccupazione. Nonostante i numerosi pensionamenti che hanno ridotto ulteriormente l’organico della Polizia di Stato, la risposta in termini di nuove assegnazioni si rivela sempre più insufficiente. Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) della Capitanata ha diffuso un appello che denuncia il deterioramento delle condizioni operative e la carenza di risorse umane, chiedendo un intervento deciso e immediato da parte delle autorità competenti.

In un comunicato inviato alla Segreteria Nazionale SAP di Roma, alla Segreteria Regionale SAP di Bari, al Prefetto di Foggia e al Questore, nonché a tutto il personale, il SAP esprime amarezza e delusione per l’ennesima occasione persa di rafforzare gli organici. La provincia di Foggia, un territorio complesso e segnato da molteplici sfide in termini di sicurezza, si trova di fronte a una carenza cronica di personale che mina la capacità operativa degli uffici della Polizia di Stato.

La Situazione di Emergenza

La lista delle criticità è lunga e coinvolge numerosi aspetti della sicurezza pubblica. Tra i punti più preoccupanti segnalati dal SAP vi sono:

Emergenza criminalità organizzata e mafiosa, che necessita di una presenza costante e rinforzata per essere contrastata efficacemente.

Gestione dei borghi vulnerabili, come Borgo Mezzanone e altri insediamenti periferici, teatri di episodi di violenza e degrado.

Sicurezza presso l’aeroporto, un’infrastruttura strategica che richiede un controllo rigoroso per prevenire minacce e garantire il regolare flusso di passeggeri.

Presenza al pronto soccorso e in aree sensibili come il quartiere della stazione ferroviaria, dove si registra un aumento della microcriminalità.

Controllo della movida, che comporta l’impiego di risorse per garantire l’ordine pubblico durante i fine settimana.

Ordine pubblico per eventi sportivi, come le partite di calcio, che necessitano di una pianificazione complessa e di un adeguato dispiegamento di forze.

Una delle carenze più gravi segnalate è l’impossibilità per i Commissariati distaccati, tra cui quelli di Manfredonia, San Severo, Cerignola e Lucera, di garantire una Volante attiva 24 ore su 24. A ciò si aggiunge la situazione della Polizia Stradale, il cui sottodimensionamento non consente una sorveglianza efficace delle arterie stradali della provincia, dove solo nel 2024 si sono verificati oltre 50 decessi per incidenti.

Conseguenze della Carenza di Personale

La situazione della Polizia Ferroviaria, dell’Autocentro e della Polizia Postale non è meno critica: la mancanza di risorse impedisce lo svolgimento anche dei turni ordinari di servizio. Allo stesso modo, si evidenzia la mancanza di dirigenti qualificati, come accade nei Commissariati di San Severo e Lucera, dove l’assenza di figure apicali rende ancor più complessa la gestione delle operazioni quotidiane.

Questa situazione è resa ancora più drammatica dalla dedizione del personale attualmente in servizio, che nonostante le difficoltà lavora con senso del dovere e abnegazione per mantenere un livello accettabile di sicurezza. Tuttavia, il SAP avverte che tale situazione non è più sostenibile senza un immediato rinforzo delle unità operative.

La Richiesta del SAP

Il SAP foggiano, attraverso il segretario provinciale Giuseppe Vigilante, lancia un appello chiaro e deciso: la provincia di Foggia necessita di almeno 100 nuovi agenti per colmare il divario tra la necessità operativa e le risorse disponibili. Solo così si potrà garantire un adeguato turn over e ripristinare una condizione di sicurezza accettabile per i cittadini e per i professionisti in divisa.

In mancanza di risposte concrete e rapide, il SAP annuncia di essere pronto a intraprendere azioni di mobilitazione per richiamare l’attenzione sulla grave situazione in cui versa la sicurezza in Capitanata.

Conclusione

L’appello del SAP mette in luce non solo una situazione di emergenza, ma un vero e proprio grido d’allarme. La sicurezza di una provincia complessa come quella di Foggia non può essere garantita senza un intervento immediato e adeguato da parte delle autorità nazionali e regionali. La richiesta di rinforzi è un invito a proteggere il diritto dei cittadini alla sicurezza e a sostenere chi, ogni giorno, opera con coraggio per tutelarlo.