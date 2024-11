Dopo oltre un mese di lotta, il piccolo Samuele si è spento, aggiungendosi alle vittime del drammatico incidente stradale avvenuto il 13 ottobre scorso. La notizia ha gettato nello sconforto la famiglia, gli amici e l’intera comunità foggiana, già duramente colpita da questa tragedia.

A esprimere il proprio cordoglio è stata anche la società calcistica del Foggia Calcio. In un messaggio diffuso sui propri canali ufficiali, il presidente Nicola Canonico, il vicepresidente Emanuele Canonico, il direttore sportivo, il mister, lo staff tecnico e l’intera squadra rossonera hanno voluto unirsi al dolore della famiglia di Samuele e della Foggia Ultras.

“Non avremmo mai voluto tornare a scrivere un messaggio di cordoglio – si legge nella nota – purtroppo siamo qui a dare l’ultimo saluto al piccolo Samuele, che dopo aver lottato per più di un mese, oggi ci ha lasciato.

Ci stringiamo attorno alla sua famiglia e a tutta la Foggia Ultras in questo momento di dolore”. Samuele è la quarta vittima del tragico incidente che aveva già portato via altri tre membri della comunità foggiana. La vicenda ha scosso profondamente la città, mobilitando non solo il mondo sportivo ma anche associazioni, scuole e cittadini comuni, che hanno partecipato con solidarietà alle iniziative in supporto delle famiglie coinvolte.

In questo momento di lutto, la città si stringe attorno alla famiglia di Samuele, condividendo il dolore per una perdita incolmabile.

Il piccolo sarà ricordato non solo per la sua tenacia durante la lunga lotta in ospedale, ma anche per l’affetto che ha saputo suscitare nella sua comunità. La famiglia e la tifoseria foggiana restano unite in un abbraccio simbolico, trovando conforto nel sostegno reciproco e nella volontà di trasformare questa tragedia in un momento di riflessione collettiva.

La redazione di StatoQuotidiano.it porge le sentite condoglianze alla famiglia