Gatta scrive al Ministro Piantedosi: emergenza furti d’auto in Capitanata FOTO D'ARCHIVIO, IN ALLEGATO

L’emergenza criminalità in Capitanata, con particolare riferimento ai furti d’auto, è al centro di un’interrogazione parlamentare presentata da Giandiego Gatta, deputato pugliese di Forza Italia. Rivolgendosi al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, Gatta ha chiesto misure tempestive e incisive per contrastare un fenomeno in costante aumento che mette a dura prova la sicurezza dei cittadini e la legalità sul territorio. “Nella città di Foggia e in tutta la sua provincia – scrive Gatta – si sta assistendo a una preoccupante escalation di episodi di criminalità e vandalismo, che minacciano la sicurezza dei cittadini e del territorio.

Foggia è risultata la provincia meno sicura della Puglia nella classifica annuale del “Sole 24 Ore” funestata dalla presenza di una criminalità organizzata violenta, riconosciuta come emergenza nazionale”. Tra i problemi più pressanti, l’aumento esponenziale dei furti di autovetture. “Questa piaga – prosegue Gatta – è diventata insostenibile per i cittadini, che si trovano a convivere con un clima di insicurezza crescente”.

Nell’interrogazione, Gatta sollecita un intervento immediato e articolato, chiedendo al Ministro dell’Interno quali iniziative intenda adottare per:

– Potenziare i servizi di prevenzione e controllo territoriale;

– Incrementare gli organici delle Forze dell’Ordine;

– Garantire una tutela più efficace dell’ordine pubblico;

– Implementare strumenti deterrenti contro una criminalità sempre più aggressiva e invasiva.

“La sicurezza dei cittadini – sottolinea Gatta – è e deve essere una nostra assoluta priorità”. L’intervento di Gatta si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione da parte della popolazione e delle istituzioni locali. L’insicurezza diffusa e il peso della criminalità organizzata richiedono risposte concrete e tempestive per ristabilire fiducia e legalità in un territorio che troppo spesso si trova al centro delle cronache nazionali per episodi di violenza e degrado. Il deputato di Forza Italia auspica che l’attenzione del Governo si traduca in azioni tangibili, a partire dal rafforzamento delle risorse a disposizione delle Forze dell’Ordine e dall’adozione di strategie mirate a contrastare i fenomeni criminali che attanagliano la provincia di Foggia.