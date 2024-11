La Daunia protagonista con “Puglia Destination Go – Organizziamo il Turismo”

Prosegue il ciclo di incontri voluto dall’Assessorato al Turismo della Regione Puglia per ridisegnare il volto dell’industria turistica regionale. Dopo l’entusiasmante partecipazione registrata nel Salento, dove più di 40 comuni, 60 tra sindaci e amministratori, e oltre 80 operatori turistici si sono riuniti nelle tappe di Otranto, Lecce e Gallipoli, il prossimo appuntamento tocca alla Daunia. Martedì 19 novembre, l’Aula Consiliare del Comune di Vieste ospiterà i primi lavori, mentre mercoledì 20 novembre, l’Auditorium della Camera di Commercio di Foggia sarà il palcoscenico del secondo incontro.

Il valore della partecipazione: un metodo per il futuro

“È necessario ascoltare i territori, condividere innovazioni e ampliare la partecipazione”, ha sottolineato l’assessore Gianfranco Lopane, promotore dell’iniziativa “Puglia Destination Go”. Questo approccio mira a creare un dialogo aperto e continuo tra istituzioni, operatori turistici, associazioni di categoria e il partenariato economico e sociale, essenziale per garantire che lo sviluppo turistico della regione rispecchi le specificità e le esigenze di ogni area.

La Daunia, con il suo patrimonio paesaggistico e culturale unico, rappresenta una tappa cruciale in questo viaggio di consultazione e confronto. Qui, come nelle altre città pugliesi coinvolte, l’obiettivo è di costruire un nuovo modello di governance per il turismo, uno strumento capace di valorizzare le risorse locali e di migliorare la qualità dell’offerta.

Punto stampa e presentazione delle novità

L’incontro del 20 novembre a Foggia, in programma alle 9.15 nell’Auditorium della Camera di Commercio, offrirà un’importante occasione per i media di confrontarsi direttamente con Gianfranco Lopane. Durante il punto stampa, l’assessore illustrerà gli obiettivi e le strategie delineate per il progetto. Verranno presentati i modelli operativi per la gestione del turismo locale, con uno sguardo particolare al ruolo delle DMO (Destination Management Organization), un concetto centrale per la nuova organizzazione turistica pugliese.

La forza delle DMO: sinergia e sostenibilità

Le DMO sono il cuore pulsante di “Puglia Destination Go”, costituendo un modello innovativo di organizzazione e gestione delle destinazioni turistiche. Questi enti sono chiamati a coordinare gli sforzi di tutti gli attori coinvolti – enti pubblici, operatori privati e associazioni – per garantire un’offerta integrata e sostenibile. Le DMO permettono una gestione sinergica delle risorse, unificando gli sforzi promozionali e strategici sotto un’unica direzione operativa. Un simile approccio non solo facilita la promozione e il marketing delle destinazioni, ma assicura anche una gestione ottimizzata dei fondi e delle risorse.

Partecipazione e inclusività: come accreditarsi

Gli incontri a Vieste e Foggia sono progettati per coinvolgere una pluralità di voci. Le istituzioni e le associazioni del Partenariato Economico e Sociale regionale parteciperanno su invito riservato. Tuttavia, gli operatori turistici privati potranno accreditarsi attraverso il servizio digitale del DMS Puglia, fino a esaurimento posti. Questo sistema garantisce un accesso trasparente e una pianificazione efficace degli eventi, con la pubblicazione online delle tappe e dei dettagli specifici di ogni incontro.

Riflessioni dal Salento: un modello per il futuro

La prima fase di “Puglia Destination Go”, svoltasi a Bari il 14 e 15 ottobre scorsi, ha gettato le basi di questo processo partecipativo, coinvolgendo numerosi stakeholder sia pubblici sia privati. La successiva esperienza nel Salento ha dimostrato come l’approccio inclusivo e collaborativo possa generare entusiasmo e partecipazione concreta. Incontri come quelli di Otranto, Lecce e Gallipoli hanno evidenziato la volontà dei territori di cooperare per una visione condivisa del turismo, puntando sulla diversificazione dell’offerta e sulla valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze locali.

Vieste e Foggia: al centro dell’attenzione

Le città di Vieste e Foggia si preparano dunque a raccogliere il testimone, portando avanti questa seconda fase del progetto con l’ambizione di presentare casi di studio, pratiche virtuose e modelli di finanziamento. L’incontro offrirà un’opportunità per analizzare le esigenze specifiche della Daunia e individuare soluzioni su misura che possano stimolare una crescita turistica sostenibile e coordinata.

Conclusione

“Puglia Destination Go – Organizziamo il Turismo” non è solo un percorso di incontri, ma un movimento che intende tracciare una nuova rotta per il turismo pugliese. Confronto, innovazione e inclusività sono le fondamenta di un processo che mira a trasformare la Puglia in una destinazione turistica ancora più forte e competitiva.