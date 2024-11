La giunta comunale delibera l'intitolazione di larghetto Celeste Rita Palmieri

Con deliberazione n. 175 del 14 novembre 2024, la Giunta Comunale di San Severo ha approvato l’intitolazione di un’area cittadina a Celeste Rita Palmieri, concittadina vittima di femminicidio. La proposta, avanzata dal Sindaco Lidya Colangelo, si concretizzerà con una cerimonia il 25 novembre 2024, simbolicamente scelta nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. “È un atto dovuto e doveroso della nostra città – ha dichiarato il Sindaco Colangelo – nei confronti di una donna straordinaria, tragicamente sottratta alla vita per mano del marito. Abbiamo scelto il 25 novembre per riaffermare il nostro impegno contro la violenza sulle donne. Il Largo che porterà il suo nome si trova a pochi metri dalla sua abitazione, in un luogo che Celeste frequentava spesso, particolarmente legato ai suoi ricordi familiari”.

L’area individuata, situata tra via Corato e via Taranto, sarà denominata “Larghetto Celeste Rita Palmieri”, e accoglierà una targa commemorativa e una panchina dedicata alla memoria della vittima. Celeste Rita Palmieri, nata a Milano nel 1968, è stata uccisa il 18 ottobre 2024 con colpi di arma da fuoco dal marito, che si è tolto la vita subito dopo. La tragica scomparsa della coppia ha lasciato senza genitori i loro cinque figli, due dei quali minorenni. L’episodio ha profondamente scosso la comunità locale e ha attirato l’attenzione dei media nazionali, rendendo ancora più urgente la necessità di sensibilizzare sulla violenza di genere.

L’evento inaugurale si terrà alle ore 11:00 del 25 novembre e vedrà la partecipazione della famiglia di Celeste, delle autorità locali, delle scuole del quartiere e delle associazioni cittadine. Il Vescovo della Diocesi di San Severo, Mons. Giuseppe Mengoli, e don Pietro Fabbrizio, parroco della Chiesa Divina Provvidenza, benediranno il Largo. Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale vuole non solo onorare la memoria di Celeste Rita Palmieri, ma anche sensibilizzare l’intera cittadinanza sul fenomeno della violenza di genere. “San Severo non dimentica i suoi figli – ha concluso il Sindaco Colangelo – e con questo gesto vuole mantenere vivo il ricordo di Celeste e lottare per un futuro libero dalla violenza”.