Manfredonia, mister Cinque: per la salvezza "Serve la forza della disperazione"

Non è stato un semplice ritorno, ma piuttosto il riannodarsi di un legame mai spezzato. Franco Cinque e il Manfredonia condividono un filo invisibile che li tiene uniti, un rapporto che va oltre il campo. Dopo l’esonero di Panarelli, la società aveva bisogno di una figura in grado di ristabilire l’equilibrio e rilanciare una stagione complicata. Franco Cinque, con la sua esperienza e la sua capacità di gestire situazioni delicate, era la scelta naturale. Già nella scorsa stagione aveva compiuto un’impresa, conquistando una salvezza che sembrava irraggiungibile, e ora è pronto a ripetersi, contando su una rosa con qualche valore tecnico in più.

Il debutto del “nuovo” corso non poteva andare meglio: uno 0-2 in trasferta sul campo dell’Ischia ha riportato un po’ di serenità e fiducia nell’ambiente.

Con ancora cinque giornate da disputare prima della fine del girone d’andata e un intero girone di ritorno da giocare, il Manfredonia ha il tempo e le possibilità per riscrivere la propria stagione. Franco Cinque, dal canto suo, ha già tracciato la rotta per il futuro immediato, determinato a portare la squadra fuori dalle difficoltà e verso nuovi obiettivi.

