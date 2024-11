FOGGIA – Ci sono importanti cambiamenti all’orizzonte sul fronte meteo. Nel corso della settimana arriverà un freddo impulso di origine artica che provocherà piogge, venti intensi e anche nevicate, con fiocchi che potrebbero raggiungere le pianure del Nord.

LUNEDI’ E MARTEDI’: LA QUIETE PRIMA DELLA TEMPESTA

Prepariamoci dunque ad una settimana in cui il meteo si trasformerà in uno spettacolo a cielo aperto. Tra piogge, venti impetuosi e neve a sorpresa, le sorprese non mancheranno.

Anche se, a dire il vero, la primissima parte della settimana non sarà poi così burrascosa: la quiete prima della tempesta, insomma.

Se Lunedì 18 Novembre registreremo solamente una maggiore presenza di nubi e qualche piovasco sui rilievi del Centro-Sud, la giornata di Martedì 19 Novembre inizierà tranquilla, con cieli irregolarmente nuvolosi e con qualche precipitazione solamente lungo il comparto tirrenico, in particolare sull’alta Toscana.

Per un cambiamento più evidente si dovrà attendere il calar della sera, quando i venti di Ponente e Libeccio inizieranno ad intensificarsi, annunciando una nuova fase atmosferica più dinamica e turbolenta.

MERCOLEDI’ E GIOVEDI’: FORTE PEGGIORAMENTO

Mercoledì 20 Novembre il tempo peggiorerà e sarà l’inizio di una fase turbolenta.

Al Centro-Sud, versante tirrenico tirrenico le piogge si faranno diffuse e l’atmosfera diventerà decisamente instabile.

Sulle Alpi tornerà la neve anche sotto forma di bufera, specie lungo i confini e fino a bassa quota. Anche sul resto del Nord il mattino potrebbe risultare incerto, mentre nel pomeriggio il cielo tornerà a pulirsi, regalando un attimo di respiro.

Tuttavia, la tregua durerà poco: in serata rinforzeranno i venti di Maestrale, portando un brusco calo delle temperature e annunciando il raffreddamento generale che caratterizzerà i giorni successivi.

Giovedì 21 Novembre inizierà sotto il segno del Maestrale, che soffierà deciso spazzando via gli ultimi rovesci sul basso Tirreno.

Altrove, il sole si farà strada fino al pomeriggio, quasi a illudere che la tempesta sia finita. Ma il meteo ha in serbo nuovi colpi di scena.

Dal tardo pomeriggio, ulteriore intenso peggioramento al Centro-Nord, provocando piogge diffuse e un’improvvisa trasformazione del clima in senso invernale: entro sera, come mostra la mappa qui sotto, la neve potrebbe addirittura scendere fino a quote collinari o localmente su alcuni tratti della Valle Padana, creando uno scenario da cartolina inaspettato.

Ad accompagnare questo severo peggioramento registreremo inoltre un deciso aumento dei venti di Scirocco, che renderà il quadro ancora più movimentato.Le nevicate previste per la sera di Giovedì 21 Novembre

VENERDI’: APICE DEL MALTEMPO

Arriviamo così a Venerdì 22 Novembre, che sarà certamente la giornata clou di questa fase di maltempo. Al mattino, le regioni di Nordest, potranno ancora essere interessate da nevicate a quote molto basse. Nel contempo, il maltempo si sposterà verso il Centro-Sud, con forti piogge, abbondanti nevicate sugli Appennini, venti forti e possibili mareggiate in particolare sul distretto tirrenico.Precipitazioni previste per Venerdì 22 Novembre

Tra la serata e la notte, anche qui, il freddo Maestrale farà sentire la sua presenza, riportando ordine dopo il caos atmosferico della giornata.

Solamente con l’arrivo del weekend si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma il clima resterà comunque tipicamente invernale, soprattutto nella giornata di Sabato.