Quattro dei 195 indagati nell’ambito dell’operazione della Procura europea denominata Moby Dick, che ha portato alla luce una vasta frode carosello sull’Iva intracomunitaria nel settore del commercio di prodotti elettronici e informatici, sono originari della provincia di Foggia.

Si tratta di Pasquale Rinaldi, nato nel 1971, titolare del 10% delle quote della Webbin Srl di Manfredonia, sottoposto a custodia cautelare in carcere, del titolare della stessa società (anch’egli indagato) e dei fratelli Gianfranco e Vito Colamussi, nati rispettivamente nel 1977 e 1981 a Orta Nova, rappresentanti legali della Gfc Informatica Srl e della Megabit Store, entrambi posti agli arresti domiciliari.

Le frodi carosello

Le frodi carosello sfruttano il regime di non imponibilità Iva previsto per le operazioni intracomunitarie, avvalendosi di un soggetto economico fittizio, noto come cartiera, missing trader o società fantasma. Questo soggetto acquista merce senza applicazione dell’Iva dal fornitore comunitario, rivendendola ai cessionari nazionali con l’Iva ordinaria italiana.

La frode si compie quando il missing trader vende a sottocosto, senza versare all’erario l’Iva esposta in fattura. Questo meccanismo permette di immettere sul mercato beni a prezzi concorrenziali, a scapito della regolare tassazione.

Ruoli delle società nella frode



Missing trader

Sono entità fantasma create esclusivamente per orchestrare la frode. Prive di strutture operative e dipendenti, sono spesso gestite da prestanome e rimangono attive per periodi limitati (massimo due anni) prima di essere sostituite. Non presentano dichiarazioni fiscali e operano come evasori totali, emettendo fatture per operazioni inesistenti per mascherare il reale acquirente.

Buffer

Si tratta di società filtro, formalmente in regola con le dichiarazioni fiscali, che acquistano dalle missing trader e rivendono ai broker, applicando l’Iva. Le transazioni sono volutamente sottocosto, sfruttando l’Iva omessa a monte per competere sul mercato.

Broker

Imprese operative che acquistano dalle buffer, applicando l’Iva. Possono rivendere sul mercato interno o effettuare nuove cessioni intracomunitarie, maturando crediti Iva. A volte rivendono agli stessi attori che hanno dato origine al circuito fraudolento.

Tipologie di frodi carosello

Le frodi possono essere a circuito aperto o chiuso. Nel primo caso, la merce viene immessa nel mercato nazionale attraverso fatture per operazioni inesistenti. Nel circuito chiuso, invece, i beni vengono rivenduti all’estero, consentendo al broker di chiedere il rimborso dell’Iva.

L’indagine Moby Dick

L’inchiesta, che ha interessato il commercio di dispositivi elettronici e informatici, ha rivelato intricati intrecci fra organizzazioni criminali. Tali gruppi collaboravano stabilmente o entravano in competizione, a seconda degli interessi. Grazie a tecnologie avanzate, come chat criptate e messaggi autodistruttivi, le operazioni illecite venivano orchestrate con precisione.

Struttura delle organizzazioni

Le organizzazioni operavano su più livelli, con ruoli specifici. Alcuni gestivano i flussi finanziari, altri si occupavano di riciclaggio o di mantenere contatti con esperti esterni. Società di comodo venivano create e sacrificate a seconda delle necessità operative.

Le società coinvolte

Gfc Informatica Srl

Costituita il 27 marzo 2020 a Orta Nova, la società è stata identificata come parte del sistema fraudolento, emettendo fatture false dal 2020 al 2023 per operazioni inesistenti, generando elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni Iva.

La Webbin Srl: profilo e vicende giudiziarie

La Webbin Srl, fondata il 5 febbraio 2001 a Manfredonia, opera nel settore del commercio all’ingrosso di computer e software. La società ha come rappresentante legale, sin dalla sua costituzione, una figura al momento sotto indagine ma non destinataria di alcuna misura cautelare. Tra i soci figura Pasquale Rinaldi, titolare del 10% del capitale sociale, pari a 1,9 milioni di euro.

Coinvolgimento in frodi IVA

Secondo quanto emerge dalle oltre 1100 pagine dell’ordinanza emessa dal Gip, la Webbin Srl e il suo amministratore sono strettamente legati a un complesso schema fraudolento orchestrato da Marco Mezzatesta. La società è stata destinataria di un provvedimento di sequestro preventivo fino alla somma di 369.217 euro. L’accusa si basa sull’annotazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse da una terza società, per un imponibile complessivo di 1.678.260 euro e un’evasione IVA di 369.217 euro relativa all’anno 2019.

Il giudice sottolinea come la Webbin Srl sia stata coinvolta in più schemi di frode carosello, confermando il suo ruolo preminente nel circuito guidato da Mezzatesta. La rete fraudolenta operava con modalità “aperte”, consentendo il coinvolgimento di diverse società in base a necessità operative e strategiche.

Interventi e strategie di gestione delle indagini

Il 17 maggio, nel corso di una conversazione con Veccia, Salvatore Grillo, altro indagato nell’inchiesta, discuteva del sequestro preventivo eseguito nei confronti della Webbin Srl. Grillo si diceva sollevato dal fatto che parte delle merci destinate alla società non fosse stata sequestrata, suggerendo una gestione strategica dei flussi documentali per sottrarre beni a eventuali blocchi giudiziari. Questi prodotti venivano successivamente deviati verso altre società “buffer” mantenendo invariato il cliente finale estero.

Il 25 maggio, in una telefonata con Rinaldi, Grillo affrontava il tema del sequestro per equivalente di circa 360.000 euro. Rinaldi avrebbe utilizzato un credito IVA riconosciuto alla Webbin per sbloccare i conti correnti aziendali, una scelta che Grillo riteneva rischiosa, temendo che potesse essere interpretata come un’ammissione di colpa. Nonostante ciò, Grillo mostrava fiducia in un esito favorevole del procedimento e suggeriva a Rinaldi di consultare esperti legali per contrastare l’accusa, invitandolo anche a condividere i verbali per individuare eventuali punti deboli nelle contestazioni.

Rapporti tra gli indagati

A seguito del sequestro, Mezzatesta contattava Rinaldi il 30 maggio per offrire supporto e acquisire informazioni sulla posizione della Webbin nell’indagine. La conversazione verteva sulla possibile esistenza di indagini penali a carico di alcuni soggetti legati alla società. Mezzatesta rassicurava Rinaldi sulla riservatezza delle informazioni scambiate.

Accuse e contesto legale

Pasquale Rinaldi, insieme a Grillo, Mezzatesta e Serena Veccia, è accusato di associazione a delinquere transnazionale finalizzata all’evasione dell’IVA, in violazione degli articoli 61 bis, 81 cpv, 110 c.p., e 2 e 8 del D.Lgs. 74/2000. Gli indagati avrebbero coordinato operazioni fraudolente mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti negli anni dal 2020 al 2023, sfruttando la Webbin Srl come società filtro di primo livello nella frode.

Il reato si sarebbe consumato a Manfredonia tra il 14 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2024, con l’obiettivo di sottrarre rilevanti somme al fisco e agevolare altre società coinvolte nel sistema illecito.

Coinvolgimento dei Colamussi

I fratelli Colamussi, titolari della Gfc Informatica Srl e della Megabit Store Srl, hanno gestito operazioni sospette, incluse transazioni con merce destinata all’estero. La Megabit Store Srl percepiva compensi medi del 10% per tali operazioni.

Conclusioni

L’indagine ha messo in luce un fenomeno evasivo complesso, caratterizzato da un elevato numero di società fittizie. Sebbene le operazioni delle autorità provochino rallentamenti, il sistema risulta strutturato per garantire la continuità delle attività illecite, rendendo necessarie strategie investigative più incisive.

