Luci e Ombre sull’Amministrazione La Marca: Il Bilancio dei Primi 150 Giorni

“Sono trascorsi cinque mesi dall’insediamento del Sindaco La Marca a Palazzo San Domenico, un arco di tempo di 150 giorni durante il quale la città si è ritrovata sospesa tra promesse elettorali e una realtà che stenta a evolvere. Ma quali sono le luci e le ombre di questo inizio di mandato?

Le Promesse e il Decoro Urbano: Un Miraggio? Il decoro urbano, annunciato come priorità, sembra essere ancora un’idea lontana. I cittadini, con pazienza ormai provata, aspettano di vedere i primi segni concreti di cambiamento. Nel frattempo, il volto della città resta invariato, segnato dal degrado e dall’incuria.

Verde Urbano e Isole Ecologiche: Promesse Rinviate Il tema del verde pubblico e della sostenibilità ambientale, punto focale delle campagne elettorali, non ha ancora trovato risposte soddisfacenti. Emblematica la chiusura delle isole ecologiche, che stride con l’impegno a migliorare la gestione dei rifiuti e a piantare i famosi 300 alberi promessi.

Trasparenza Amministrativa e Inclusione Sociale: Attese deluse La trasparenza amministrativa, uno dei pilastri della retorica elettorale, continua a sembrare una chimera. Le azioni concrete per l’inclusione sociale, spesso annunciate in pompa magna, si rivelano episodiche e più vicine a campagne di visibilità che a politiche strutturate.

Efficienza e Squadra Amministrativa: Foto ma pochi Fatti La squadra del Sindaco La Marca, che doveva incarnare il principio del “Futuro è insieme”, non ha ancora mostrato una piena operatività. I cittadini si chiedono chi siano davvero i membri del team e quali risultati tangibili abbiano prodotto, al di là delle sorridenti foto pubblicate. Si ha l’impressione di un’attesa eterna, quasi si aspettasse un miracolo natalizio.

Il Futuro Tra Giovani e Cultura: Promesse Rimandate Lo slogan “Il Futuro è giovane” sembra sfociare nella partenza dei giovani alla fine delle festività, verso opportunità che la città non riesce ancora a offrire. Anche sul fronte culturale, la situazione appare stagnante: il LUC, struttura simbolo, rimane in stato di abbandono nonostante le promesse di una pronta riapertura al pubblico.

Un Declino inarrestabile? La realtà quotidiana è testimone di una città che fatica a rialzarsi: fognature maleodoranti che tracimano, bambini che giocano in una villa comunale recintata e trascurata, strade disseminate di rifiuti e buche. La “mobilità lenta” promessa si è trasformata in una paralisi esasperante. Intanto, i cittadini attendono disperatamente miglioramenti nella sicurezza stradale e soluzioni concrete, sperando che non sia davvero necessario l’intervento dell’esercito per ripristinare l’ordine.

“Signor Sindaco, di problematiche ce ne sarebbero ancora molte da elencare, ma non le chiediamo risposte immediate. Auspichiamo che il risveglio da questo torpore amministrativo, causato forse dalla fiducia mal riposta nei suoi collaboratori, arrivi presto. E se Babbo Natale dovesse portare con sé la letterina delle sue promesse elettorali, forse sarà il momento di tornare a farle diventare realtà.”

Buone feste a tutti, con la speranza che il nuovo anno porti più impegni mantenuti.

CITTÀ PROTAGONISTA

Movimento Civico