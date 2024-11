AGRIGENTO – Aveva deciso di sposarsi per la seconda volta con la compagna, ma non aveva divorziato dalla prima. La nuova consorte, scoperto il trucco, ha denunciato il marito per bigamia.

Il tutto è avvenuto nel 2010, quando una 52enne di Agrigento ha deciso di separarsi dal marito dopo un matrimonio abbastanza breve.

Mentre preparava le carte per l’interruzione dell’unione, la 52enne ha trovato i documenti che attestavano un altro matrimonio di suo marito con un’italiana di Philadelphia, negli Usa, celebrato circa 7 anni prima, ovvero nel 2003.

Quel matrimonio era sempre rimasto in vigore e per questo motivo la 52enne ha denunciato l’uomo dal quale si stava separando anche per bigamia.

Il 46enne è finito a processo e l’altra donna italiana, la “prima moglie” con la quale l’imputato si era sposato nel 2003, è indicata come “parte offesa”. Entrambe le mogli potranno costituirsi come parte civile.

L’udienza predibattimentale è programmata per il prossimo 28 aprile e il 46enne sarà difeso dagli avvocati Federico Martella e Arcangelo Corvaglia, che per lui potranno chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

La legge italiana vieta di contrarre due volte matrimonio e punisce la violazione con una pena da un a cinque anni di reclusione.

Il 46enne a processo per bigamia rischia quindi la condanna e i suoi legali potranno chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento della pena.

Non è chiaro perché il matrimonio contratto nel 2003 fosse ancora in vigore e come mai il 46enne abbia potuto risposarsi con un’altra donna in Italia.

L’unione con la “prima” donna di Philadelphia è sempre rimasta valida dal 2003 e, sempre secondo quanto emerso finora, la moglie statunitense del 46enne non era a conoscenza del nuovo matrimonio contratto dal marito sposato circa 7 anni prima.

Neppure la seconda moglie sapeva di quel primo matrimonio a quanto pare mai interrotto.

