FOGGIA – Non ce l’ha fatta Samuele Bruno, il 15enne tifoso del Foggia coinvolto nell’incidente stradale già costato la vita ad altri tre giovanissimi, avvenuto il 13 ottobre scorso lungo la strada che collega Potenza a Foggia, allo svincolo d’uscita della città lucana.

Il gruppo stava rientrando a Foggia dopo aver assistito alla gara di calcio della squadra rossonera allo stadio Viviani di Potenza.

Nell’incidente avevano già perso la vita sul colpo tre giovanissimi: Samuel Del Grande di 13 anni, Michele Biccari, di 17 e il 21enne Gaetano Gentile.

Dopo oltre un mese di ricovero prima al San Carlo di Potenza, poi al Vito Fazzi di Lecce, dove era stato trasferito qualche giorno più tardi, anche il cuore di Samuele ha smesso di battere.

Troppo gravi le sue condizioni. I medici per settimane hanno tentato ogni cura possibile, sottoponendo Samuele Bruno ad alcuni interventi chirurgici. Resta ricoverato in ospedale a Potenza l’altro ragazzo rimasto gravemente ferito nell’impatto.

– «Samuele era l’amico di tutti. Scherzoso, giocherellone, non protestava mai, nemmeno quando andava in panchina.

Frequentava con regolarità gli allenamenti e il suo sogno era quello di diventare un calciatore del Foggia».

Così Giuseppe Vaccariello, titolare della scuola calcio Foggia Football club che era frequentata da Samuele Bruno.

«Samuele – continua Vaccariello – ha frequentato la mia scuola calcio da quando aveva 7 anni fino ai 12».

«Ho cresciuto Samuele come un figlio», ha detto Petronilla Vaccariello, sorella di Giuseppe e maestra di scuola materna di Samuele, nonché titolare con il fratello della scuola calcio.

«Sono stata – ha aggiunto – la sua maestra da quando aveva solo sette mesi fino a quando ha iniziato la scuola elementare. Per me era come un figlio»

Il cordoglio della sindaca Maria Aida Episcopo per la morte di Samuele Bruno

“Abbiamo pregato, abbiamo pianto, abbiamo sperato ogni giorno, dal tragico incidente stradale a Potenza, che Samuele Bruno ce la facesse; che la sua famiglia, le persone care e la sua scuola e quanti hanno diviso gli attimi fuggenti della sua giovane vita, non dovessero provare lo stesso infinito dolore vissuto per Samuel Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile. Non è andata così, e questa mattina il suo cuore si è arreso, dopo aver lottato e sofferto come non dovrebbe mai un ragazzo di appena quindici anni.

Un lutto per ognuna e ognuno di noi e di tutta la sua città natale. Rinnovo la mia vicinanza e il mio abbraccio, a titolo personale e in rappresentanza della nostra comunità, a Valentina e Celestino che ho avuto modo di conoscere in ore segnate da profonda tristezza e angoscia, seppure nell’attesa di un miracolo che il destino e una tragedia terribile hanno spento. Un cordoglio sentito che va esteso agli Ultras e alla loro straordinaria e instancabile vicinanza alle famiglie colpite, a tutti i tifosi, alla società calcistica Foggia Calcio 1920, tutti nuovamente proiettati in un epilogo impossibile da accettare.

Che la terra ti sia lieve Samuele”.

Maria Aida Episcopo