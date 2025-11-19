FOGGIA – Sessantacinque lavoratori del Centro Unico di Prenotazione e del Contact Center fanno un salto in avanti sul piano professionale e contrattuale. È stato infatti siglato l’accordo di conciliazione che sancisce il passaggio dalla categoria B alla categoria C, in linea con il CCNL AIOP – Case di Cura Private.

Il nuovo inquadramento avrà decorrenza economica dal 1° novembre 2025 e decorrenza normativa dal 1° dicembre 2025.

L’intesa è il risultato di un percorso di confronto avviato mesi fa tra la Direzione Strategica di ASL Foggia e Sanitaservice, con il supporto legale del prof. avv. Claudio De Martino e dell’avv. Michele Fatigato, esperti in diritto del lavoro. Un tavolo protrattosi nel tempo e che ha coinvolto anche le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di valorizzare le competenze maturate dagli operatori e rendere più efficiente il sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie.

«La conciliazione odierna – sottolinea il direttore generale Antonio Nigri – testimonia la volontà dell’Azienda di investire sulle competenze maturate nel tempo dai lavoratori, riconoscendo professionalità e responsabilità crescenti in un sistema che guarda al futuro». Un futuro che punta a un servizio di prenotazione «più efficiente, uniforme e accessibile per tutti i cittadini della Capitanata», a partire proprio dal rafforzamento e dalla stabilizzazione del personale.

Sulla stessa linea l’amministratore unico di Sanitaservice, Angelo Tomaro, che legge nel nuovo inquadramento un atto di riconoscimento e, al tempo stesso, un investimento strategico: la valorizzazione del personale CUP e Contact Center viene infatti considerata la condizione per costruire un modello provinciale più forte e integrato, più vicino ai bisogni reali dell’utenza.

L’accordo si inserisce in un progetto di più ampio respiro: la realizzazione di un CUP Unico Provinciale, gestito in house da Sanitaservice per conto delle aziende sanitarie del territorio. Un modello che, per dimensioni e struttura, costituirà la prima esperienza del genere in Puglia. Obiettivo dichiarato: superare la frammentazione delle sedi e delle procedure, migliorare l’accessibilità alle prenotazioni e garantire standard uniformi di qualità.