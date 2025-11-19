Roma. Con atto di recente pubblicazione, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha chiuso il caso della Market Group s.r.l., società titolare di un supermercato dichiarata fallita il 10 ottobre 2013, rendendo definitive le condanne nei confronti di F. M. e C. R..

Con la sentenza n. 36411/2025, depositata all’esito dell’udienza del 2 ottobre 2025, i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso di F. M. e rigettato quello di C. R., confermando così il verdetto della Corte d’appello di Bari che, nel giugno 2024, aveva già riconosciuto entrambi responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose.

Secondo quanto accertato nei precedenti gradi di giudizio, M., amministratore di diritto, e R., ritenuto amministratore di fatto, avrebbero: tenuto i libri e le scritture contabili in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; omesso la documentazione contabile per gli anni 2010–2013; attuato una sistematica mancata corresponsione di tributi e contributi, condotta qualificata come operazione dolosa idonea a generare o aggravare il dissesto.

Era stato dichiarato prescritto il capo relativo alla bancarotta semplice, mentre restavano pienamente valide le imputazioni più gravi, oggi definitivamente confermate.

Il ricorso di M. verteva unicamente su un presunto vizio di notifica del decreto di citazione in appello.

La Cassazione ha ritenuto il motivo indeducibile, rilevando che: dopo un tentativo al domicilio indicato, il decreto era stato validamente notificato via PEC al difensore; alla successiva udienza non erano state sollevate eccezioni; non erano stati indicati elementi capaci di dimostrare l’inefficacia della notifica. Si trattava dunque, al più, di una nullità a regime intermedio, da eccepire tempestivamente, e non di una nullità assoluta.

Il ricorso di R. contestava sia la ricostruzione del suo ruolo sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Corte ha ribadito i criteri consolidati per individuare l’amministratore di fatto, richiamando: le dichiarazioni dell’amministratore di diritto che parlavano di una gestione condivisa; le deposizioni del titolare e del dipendente di una società fornitrice, che si interfacciavano solo con R.; indicazioni analoghe provenienti da un rappresentante di una grande catena di distribuzione; le testimonianze dei dipendenti dell’istituto bancario presso cui era acceso il conto societario, che descrivevano R. come delegato ai versamenti.

Per la Cassazione, le obiezioni della difesa erano un tentativo di ottenere una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Confermata anche la decisione della Corte d’appello di negare a R. le attenuanti generiche, per assenza di elementi favorevoli. La Cassazione ha ricordato che la concessione delle attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale può basarsi anche su un unico elemento ritenuto decisivo. Il fatto che le attenuanti fossero state concesse agli amministratori di diritto non basta a dimostrare l’illogicità della diversa valutazione nei confronti di chi rivestiva un ruolo di fatto.

La Suprema Corte ha quindi: dichiarato inammissibile il ricorso di F. M., condannandolo alle spese e a 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; rigettato il ricorso di C. R., ponendo le spese processuali a suo carico. Con ciò si chiude definitivamente il procedimento relativo alla bancarotta della Market Group, con la conferma delle responsabilità penali dei due imputati.